भागलपुर में विक्रमशिला सेतु बंद करने का विरोध, नेताओं ने कहा- पहले वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था हो
Vikramshila Bridge पर प्रस्तावित कार्य के कारण आवागमन प्रभावित होने की आशंका पर जनप्रतिनिधियों ने चिंता जताई है। उन्होंने पुल बंद करने से पहले मजबूत वैकल्पिक व्यवस्था की मांग की है, क्योंकि इससे व्यापार और जनजीवन प्रभावित होगा।
HighLights
विक्रमशिला सेतु बंद होने से आवागमन प्रभावित होने की आशंका।
जनप्रतिनिधियों ने मजबूत वैकल्पिक व्यवस्था की तत्काल मांग की।
व्यापार, जनजीवन और पर्व-त्योहारों पर पड़ेगा गंभीर असर।
जागरण संवाददाता, भागलपुर। विक्रमशिला सेतु पर प्रस्तावित कार्य के कारण आने वाले दिनों में आवागमन प्रभावित होने की आशंका को लेकर जनप्रतिनिधियों ने चिंता जताई है।
पूर्व सांसद अनिल यादव के तिनटंगा दियारा स्थित अपने आवास पर विभिन्न पंचायतों के मुखिया, पूर्व मुखिया, सरपंच, पूर्व सरपंच और वार्ड सदस्यों के साथ बैठक कर क्षेत्र की समस्याओं और संभावित परिस्थितियों पर गंभीरता से चर्चा की गई।
बैठक में कहा गया कि विक्रमशिला सेतु केवल भागलपुर और नवगछिया को जोड़ने वाला पुल नहीं, बल्कि पूरे उत्तरी बिहार के आवागमन और व्यापार-व्यवसाय की महत्वपूर्ण जीवनरेखा है।
लंबे समय तक पुल पर आवागमन प्रभावित होने से भागलपुर, नवगछिया समेत उत्तरी बिहार के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसका असर व्यापारिक गतिविधियों पर भी पड़ने की आशंका है।
जनप्रतिनिधियों ने कहा कि अगले दो-तीन महीने बेहद महत्वपूर्ण हैं। एक ओर क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति बनी रहती है, वहीं दूसरी ओर पर्व-त्योहारों का दौर शुरू होने वाला है। ऐसे समय में आवागमन बाधित होने से लोगों को घर, बाजार, अस्पताल, स्कूल-कालेज और अन्य जरूरी कार्यों के लिए आने-जाने में कठिनाई होगी।
सामान की कीमतों पर पड़ेगा असर
बैठक में यह भी कहा गया कि बाढ़ के दौरान नाव का परिचालन हर समय संभव नहीं होता। ऐसे में रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। इससे सामान की उपलब्धता के साथ कीमतों पर भी असर पड़ने की आशंका है।
जनप्रतिनिधियों ने मांग की कि विक्रमशिला सेतु पर आवश्यक कार्य समयबद्ध तरीके से पूरा कराया जाए, लेकिन इसके साथ ही आम लोगों और व्यापारियों के लिए मजबूत वैकल्पिक आवागमन की स्थायी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
बैठक में कहा गया कि इस मुद्दे को स्थानीय समस्या तक सीमित नहीं रखा जाएगा। जनप्रतिनिधि मुख्यमंत्री के समक्ष भी मामला उठाकर जनहित में उचित वैकल्पिक व्यवस्था की मांग करेंगे। विकास जरूरी है, लेकिन ऐसा विकास हो जिससे जनता की सुविधा और व्यापारिक गतिविधियां प्रभावित न हों।