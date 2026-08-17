भागलपुर: 15 दिन बढ़ सकती है विक्रमशिला सेतु बंद होने की तारीख, मुख्यालय से आदेश आने का इंतजार

ललन तिवारी, भागलपुर। भागलपुर की लाइफलाइन विक्रमशिला सेतु पर आवागमन बंद होने की तारीख जैसे-जैसे करीब आ रही है, वैसे-वैसे वैकल्पिक व्यवस्था को लेकर मंथन तेज हो गया है।

28 अगस्त से सेतु बंद करने के निर्णय पर अब पुनर्विचार की कवायद शुरू हो गई है। बाढ़ की स्थिति और सावन-भादो के व्रत-त्योहार को देखते हुए मुख्यालय से कम से कम 15 दिन की मोहलत देने का आग्रह किया गया है।

हालांकि, अभी तारीख बढ़ाने पर अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। फिलहाल प्रशासन 28 अगस्त को ही अंतिम मानकर वैकल्पिक व्यवस्था तैयार करने में जुटा है। सेतु बंद हुआ तो सिर्फ पुल नहीं, रोजमर्रा की जिंदगी भी होगी प्रभावित विक्रमशिला सेतु बंद होने का असर केवल वाहनों के आवागमन तक सीमित नहीं रहेगा। नवगछिया, कटिहार, पूर्णिया, अररिया सहित आसपास के क्षेत्रों से रोजाना बड़ी संख्या में लोग भागलपुर आते हैं।

इनमें व्यवसायी, शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी, विद्यार्थी, मरीज और नौकरी-पेशा लोग शामिल हैं। भागलपुर का बाजार, अस्पताल, शिक्षण संस्थान और विभिन्न सरकारी कार्यालय भी बड़ी संख्या में इन लोगों की रोजमर्रा की जरूरत से जुड़े हैं। सेतु बंद होने पर गंगा पार से आने-जाने वालों को लंबा वैकल्पिक मार्ग अपनाना पड़ सकता है। ऐसे में समय और खर्च दोनों बढ़ेंगे। यही वजह है कि प्रशासन के सामने सेतु बंद करने से पहले सुरक्षित और भरोसेमंद वैकल्पिक परिवहन उपलब्ध कराने की बड़ी चुनौती है।

नाव पर नहीं, बड़े जलयान पर भरोसा बाढ़ के बीच सामान्य नावों का परिचालन सुरक्षा के लिहाज से जोखिमपूर्ण माना जा रहा है। इसलिए वैकल्पिक व्यवस्था में नाव के बजाय बड़े जलयान को प्राथमिकता दी जा रही है। उद्देश्य ऐसे जलयान उपलब्ध कराना है, जिनसे जरूरत के अनुसार यात्रियों के साथ वाहनों को भी गंगा के आर-पार ले जाया जा सके। हालांकि, इसके लिए पर्याप्त संख्या में जलयान की उपलब्धता अभी चुनौती है। केवल एक-दो जलयान से सेतु बंद होने के बाद बढ़ने वाले यातायात का दबाव संभालना मुश्किल होगा। इसलिए कितने जलयान चाहिए, उनकी क्षमता क्या होगी और कितने फेरे लगाए जा सकेंगे, इसका आकलन किया जा रहा है।

नवगछिया छोर पर जेट्टी बनाना आसान नहीं जलयान के संचालन के लिए दोनों तरफ सुरक्षित जेट्टी की जरूरत होगी। भागलपुर की ओर व्यवस्था की संभावना तलाशी जा रही है, लेकिन नवगछिया की तरफ जेट्टी लगाने के लिए उपयुक्त जगह उपलब्ध कराना बड़ी चुनौती है।