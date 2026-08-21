विक्रमशिला सेतु 28 अगस्त से होगा बंद, आवागमन के लिए जलयान बनेगा नया सहारा; तैयारी में जुटा भागलपुर प्रशासन

जागरण संवाददाता, भागलपुर। भागलपुर की लाइफलाइन विक्रमशिला सेतु 28 अगस्त की रात से बंद होने के बाद गंगा पार आवागमन के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की तस्वीर अब धीरे-धीरे साफ होने लगी है।

जिला प्रशासन ने फिलहाल जलयान के संचालन को प्राथमिक विकल्प बनाया है। गंगा में बढ़े जलस्तर और तेज धारा को देखते हुए सामान्य नावों के परिचालन से परहेज किया जाएगा।

प्रशासन जलयान के संचालन, रूट, सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने में जुटा है। हालांकि, अभी किसी व्यवस्था पर अंतिम मुहर नहीं लगी है।

29 अगस्त से जलमार्ग शुरू करने की तैयारी

सेतु बंद होने के अगले दिन 29 अगस्त से वैकल्पिक जलमार्ग शुरू करने की तैयारी है। इसके लिए इच्छुक जलयान संचालकों से नियमानुसार आवेदन लिए जाएंगे।

प्रशासन जलयान की क्षमता, सुरक्षा मानकों और संचालन से जुड़े अन्य बिंदुओं की जांच के बाद अनुमति देगा। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत गंगा के दोनों ओर यात्रियों का आवागमन कराया जाएगा।

बाइक के साथ यात्री जाएंगे, चारपहिया के लिए अलग व्यवस्था

प्रस्तावित व्यवस्था में जलयान से यात्रियों और बाइक को गंगा पार कराने की सुविधा देने पर विचार किया जा रहा है। वहीं चारपहिया वाहनों के लिए सबौर के बाबूपुर गंगा घाट से संचालित मालवाहक जलयान का उपयोग किया जा सकता है।

मालवाहक जलयान में छोटे-बड़े वाहनों के साथ यात्रियों को ले जाने की क्षमता है। सेतु बंद होने की स्थिति में इसे भी उपयोगी विकल्प माना जा रहा है। बाढ़ के कारण नाव पर भरोसा नहीं गंगा के बढ़े जलस्तर और तेज धारा को देखते हुए सामान्य नावों का परिचालन सुरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं माना जा रहा है। ऐसे में प्रशासन का जोर अपेक्षाकृत अधिक क्षमता वाले और सुरक्षित जलयान के संचालन पर है। कोशिश है कि सेतु बंद होने के बाद भी भागलपुर और नवगछिया के बीच जरूरी आवागमन बाधित न हो।

नि:शुल्क चलेगा जलयान या लगेगा किराया? वैकल्पिक व्यवस्था में सबसे अहम सवाल जलयान के किराये को लेकर है। यात्रियों और बाइक से शुल्क लिया जाएगा या सरकार की ओर से जलयान का परिचालन नि:शुल्क कराया जाएगा, इस पर अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। इस संबंध में मुख्यालय से मिलने वाले दिशा-निर्देश के आधार पर जिला प्रशासन निर्णय लेगा।

व्यापार से रोजमर्रा के सफर तक पुल पर निर्भरता विक्रमशिला सेतु बंद होने का सीधा असर भागलपुर-नवगछिया के बीच रोजाना आवागमन करने वाले हजारों लोगों पर पड़ेगा। शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी, विद्यार्थी, नौकरीपेशा, कारोबारी और मरीजों के अलावा भागलपुर के बाजार पर निर्भर बड़ी आबादी इसी मार्ग से आवागमन करती है।

ऐसे में सेतु बंद रहने की अवधि में सुरक्षित, नियमित और सुगम जलमार्ग उपलब्ध कराना प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती होगी। फिलहाल प्रशासन का फोकस 29 अगस्त से जलयान के जरिए वैकल्पिक आवागमन शुरू कराने पर है। व्यवस्था को अंतिम रूप देने के बाद ही संचालन की वास्तविक तस्वीर स्पष्ट होगी।