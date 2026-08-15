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विक्रमशिला सेतु बंद होने से आवागमन पर संकट, गंगा का जलस्तर बढ़ने से जलयान सेवा प्रभावित; क्या है उपाय?

By Hirshikesh Tiwari Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
Updated: Sat, 15 Aug 2026 03:10 PM (IST)

विक्रमशिला सेतु के बंद होने की तारीख नजदीक आने से भागलपुर-नवगछिया के बीच आवागमन पर संकट गहरा गया है। गंगा का जलस्तर बढ़ने से जलयान सेवा प्रभावित है, ऐसे में वैकल्पिक व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन पर निगाहें टिकी हैं।

जलयान सेवा। फोटो जागरण

जलयान सेवा। फोटो जागरण

HighLights

  1. विक्रमशिला सेतु बंद होने से आवागमन पर गहरा संकट।

  2. गंगा जलस्तर बढ़ने से जलयान सेवा बुरी तरह प्रभावित।

  3. बाबूपुर घाट स्टिमर बन सकता है महत्वपूर्ण वैकल्पिक मार्ग।

जागरण संवाददाता, भागलपुर। भागलपुर की लाइफलाइन माने जाने वाले विक्रमशिला सेतु के बंद होने की तारीख नजदीक आने के साथ गंगा पार आवागमन को लेकर चिंता बढ़ने लगी है। सेतु बंद होने और गंगा में बढ़ते जलस्तर के बीच लोगों के सामने सबसे बड़ा सवाल वैकल्पिक आवागमन का है।

प्रतिदिन हजारों स्वास्थ्यकर्मी, शिक्षक, विद्यार्थी, व्यापारी और नौकरीपेशा लोग भागलपुर-नवगछिया के बीच आवागमन के लिए सेतु पर निर्भर हैं। ऐसे में वैकल्पिक व्यवस्था को लेकर अब तक स्पष्ट तस्वीर सामने नहीं आने से असमंजस की स्थिति बनी हुई है।

गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ने से जलयान सेवा भी प्रभावित हो रही है। जलयान को गंगा पार कराने में कई घंटे लग रहे हैं। पानी में रास्ता बनाने में काफी समय लग रहा है। साथ ही वाहनों को जलयान पर चढ़ाने के लिए भी बार-बार रास्ता तैयार करना पड़ रहा है।

जलयान प्रबंधन के अनुसार, चार जलयान उपलब्ध हैं, लेकिन वर्तमान में जो जलयान संचालित हो रहा है, वह व्यावहारिक रूप से अधिक फायदेमंद साबित नहीं हो रहा है। प्रबंधन ने जिला प्रशासन से भाड़ा बढ़ाने का अनुरोध भी किया है।

बरारी घाट से बंद हो गई जलयान सेवा

कुछ समय पहले तक बरारी गंगा घाट से यात्रियों और वाहनों के लिए जलयान का संचालन किया जा रहा था, लेकिन गंगा का जलस्तर बढ़ने, घाट पर जलयान लगाने में परेशानी, चारों ओर जलकुंभी फैलने और लंबे घुमावदार मार्ग के कारण संबंधित कंपनी ने सेवा बंद कर दी। इससे गंगा पार आवागमन का एक महत्वपूर्ण विकल्प फिलहाल समाप्त हो गया है।

बाबूपुर घाट का स्टिमर बन सकता है विकल्प

जिला मुख्यालय से करीब 10 किलोमीटर पूर्व बाबूपुर घाट से वर्तमान में एक मालवाहक स्टिमर का संचालन हो रहा है। इसमें करीब 500 यात्रियों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा एक दर्जन बड़े वाहनों और कई छोटे वाहनों को भी इसमें लोड किया जा सकता है।

विक्रमशिला सेतु बंद होने के बाद यदि इसी मॉडल के स्टिमर का इस्तेमाल आम यात्रियों और वाहनों के आवागमन के लिए किया जाए तो कम से कम चार अतिरिक्त स्टिमर की जरूरत होगी।

ये स्टिमर प्रतिदिन दो-दो फेरे लगाकर लोगों को गंगा के इस पार से उस पार पहुंचा सकते हैं। जानकारों के अनुसार, गंगा में बाढ़ का पानी अधिक रहने के बावजूद बड़े स्टिमरों का संचालन संभव है। ऐसे में बाबूपुर घाट को वैकल्पिक आवागमन के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित किया जा सकता है।

समय रहते तैयारी जरूरी

विशेषज्ञों का मानना है कि विक्रमशिला सेतु बंद होने से पहले घाटों का चयन, पहुंच पथ, सुरक्षा व्यवस्था और पर्याप्त संख्या में जलयानों की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी। समय रहते तैयारी पूरी होने पर गंगा पार आवागमन की चुनौती काफी हद तक कम की जा सकती है।

फिलहाल लोगों की निगाहें जिला प्रशासन और सरकार के निर्णय पर टिकी हैं। सेतु बंद होने के बाद वैकल्पिक व्यवस्था ही भागलपुर और नवगछिया के बीच लाखों लोगों के दैनिक आवागमन की रफ्तार तय करेगी।
 

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