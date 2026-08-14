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    भागलपुर में विक्रमशिला सेतु के पुनर्निर्माण ने पकड़ी रफ्तार; गंगा में स्ट्रक्चर जोड़ने का काम, 15 द‍िन बाद बंद होगा सेतु

    By Alok Kumar Mishra Edited By: Dilip Kumar Shukla
    Updated: Fri, 14 Aug 2026 12:05 AM (IST)

    भागलपुर और नवगछिया के बीच विक्रमशिला सेतु के क्षतिग्रस्त हिस्से के स्थायी पुनर्निर्माण के लिए 29 अगस्त से पुल पर आवागमन पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। यह ...और पढ़ें

    भागलपुर और नवगछिया के बीच सुरक्षित आवागमन के लिए पुल निर्माण निगम ने 3 दिन पहले ही ट्रैफिक ब्लॉक करने का लिया निर्णय

    भागलपुर और नवगछिया के बीच सुरक्षित आवागमन के लिए पुल निर्माण निगम ने 3 दिन पहले ही ट्रैफिक ब्लॉक करने का लिया निर्णय


    HighLights

    1. विक्रमशिला सेतु 29 अगस्त से आवागमन के लिए बंद होगा।

    2. पुल का क्षतिग्रस्त हिस्सा तीन महीने में ठीक होगा।

    3. गंगा में क्रेन से लोहे के बीम जोड़े जा रहे हैं।

    जागरण संवाददाता, भागलपुर। भागलपुर और नवगछिया के बीच जीवनरेखा माने जाने वाले विक्रमशिला सेतु से गुजरने वाले यात्रियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण खबर है। सेतु के क्षतिग्रस्त हिस्से के स्थाई पुनर्निर्माण कार्य को तेजी से पूरा करने के लिए आगामी 29 अगस्त से विक्रमशिला सेतु पर बैरिकेडिंग कर आवागमन को पूरी तरह (Traffic Block) बंद कर दिया जाएगा।

    भागलपुर-नवगछिया के बीच भविष्य में सुरक्षित और सुगम आवागमन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पुल निर्माण निगम और कार्यदायी एजेंसी ने पुनर्निर्माण की कवायद काफी तेज कर दी है। इसके तहत पिछले एक महीने से पुल के कमजोर स्लैब को नीचे से सपोर्ट देने का कार्य गुरुवार को भी मुस्तैदी के साथ जारी रहा।

    1 सितंबर की जगह 29 अगस्त से ही लगेगा बैरियर

    पुल निर्माण निगम के अधिकारियों के अनुसार, पहले 1 सितंबर से ट्रैफिक ब्लॉक लेने की योजना बनाई गई थी। हालांकि, निर्माण कार्य में किसी प्रकार का व्यवधान न आए और काम निर्धारित समय सीमा के भीतर तेजी से पूरा हो सके, इसके लिए तय समय से तीन दिन पहले यानी 29 अगस्त से ही सेतु पर बैरियर लगाकर वाहनों की आवाजाही रोकने का फैसला लिया गया है।

    3 महीने पूरी तरह बंद रहेगा मार्ग

    अब 29 अगस्त से यह मार्ग अगले तीन महीने के लिए पूरी तरह बंद रहेगा। इस दौरान पुल पर से किसी भी प्रकार के वाहन (हल्के या भारी) को गुजरने की अनुमति नहीं होगी, ताकि कार्यदायी एजेंसी बिना किसी बाधा के बड़े ढांचों को स्थापित कर सके।

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    गंगा में क्रेन की मदद से लोहे के बीम जोड़ने का काम जारी

    उल्लेखनीय है कि 3 मई की रात विक्रमशिला सेतु का लगभग 34 मीटर लंबा हिस्सा ध्वस्त होकर गंगा नदी में गिर गया था। घटना के तुरंत बाद स्थानीय प्रशासन की ओर से आपातकालीन व्यवस्था के तहत बेली ब्रिज का निर्माण कराया गया था और केवल हल्के वाहनों के आवागमन की अनुमति दी गई थी।

    34 मीटर हिस्सा हुआ था ध्वस्त

    अब इस क्षतिग्रस्त हिस्से को हमेशा के लिए ठीक करने का काम अंतिम चरण में पहुंच रहा है। गुरुवार को पुल निर्माण निगम की सीधी मौजूदगी में कामगारों ने गंगा के बीचों-बीच लोहे के बड़े और मोटे गोलाकार बीम को जोड़ने का जटिल कार्य किया। इस कार्य को अंजाम देने के लिए गंगा नदी में बड़े जहाज (बार्ज) पर विशाल क्रेन की मदद ली जा रही है।

    एक सप्ताह में पहुंचेगा स्ट्रक्चर

    अधिकारियों ने बताया कि टूटे हुए हिस्से का सुपर स्ट्रक्चर और सब स्ट्रक्चर अगले एक सप्ताह के भीतर भागलपुर और नवगछिया दोनों छोर पर पहुंच जाएगा। सेतु के क्षतिग्रस्त हिस्से के तैयार चार मुख्य स्ट्रक्चर को यहां लाकर केवल क्रेन के जरिए लॉन्च कर स्थापित (Fit & Launch) किया जाएगा।

    सिर्फ लॉन्च कर किया जाएगा स्थापित

    इस प्रक्रिया को सुरक्षित रूप से पूरा करने के लिए ही पूरे सेतु पर बैरियर लगाकर ट्रैफिक पूरी तरह रोकने की प्रशासनिक तैयारी की गई है। तीन महीने के इस ब्लॉक के बाद भागलपुरवासियों को एक मजबूत और सुरक्षित विक्रमशिला सेतु की सौगात मिलेगी।