भागलपुर की लाइफलाइन पर लगने वाला है ब्रेक! विक्रमशिला पुल बंद होने से पहले वैकल्पिक इंतजामों पर फंसा पेंच
भागलपुर के विक्रमशिला सेतु के पुनर्निर्माण के लिए बंद होने की घोषणा के बावजूद, गंगा पार आवागमन के लिए वैकल्पिक व्यवस्था पर अभी भी संशय बना हुआ है। ...और पढ़ें
HighLights
विक्रमशिला सेतु पुनर्निर्माण के लिए बंद होने की घोषणा।
गंगा पार आवागमन के लिए वैकल्पिक व्यवस्था पर संशय।
हजारों दैनिक यात्रियों की बढ़ी चिंता, प्रशासन मुख्यालय के निर्देश का इंतजार।
जागरण संवाददाता, भागलपुर। भागलपुर की लाइफलाइन माने जाने वाले विक्रमशिला सेतु के पुनर्निर्माण के लिए इसके बंद होने की घोषणा तो हो गई है, लेकिन सेतु बंद होने के बाद गंगा पार आवागमन कैसे सुचारु रखा जाएगा, इसे लेकर अब तक तस्वीर साफ नहीं है। वैकल्पिक व्यवस्था को लेकर निर्णय नहीं होने से आम लोगों में ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है।
विक्रमशिला सेतु भागलपुर और नवगछिया समेत गंगा के दोनों किनारों को जोड़ने वाला प्रमुख मार्ग है। प्रतिदिन स्वास्थ्यकर्मी, शिक्षक, विद्यार्थी, व्यापारी, नौकरीपेशा लोगों के अलावा विभिन्न कार्यों से आने-जाने वाले हजारों लोग इसी मार्ग पर निर्भर हैं। ऐसे में पुल पर आवागमन बंद होने से लोगों की परेशानी बढ़ने की आशंका है।
नाव-जलयान के परिचालन का प्रस्ताव, पर तिथि तय नहीं
सेतु पर आवागमन बंद करने से पहले वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर नाव और जलयान के परिचालन की बात सामने आई है।
हालांकि, इनके परिचालन की तिथि, स्थान, क्षमता, संख्या और नियमित संचालन की व्यवस्था को लेकर अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। यही कारण है कि सेतु बंद होने की तारीख नजदीक आने के साथ लोगों की चिंता बढ़ रही है।
मुख्यालय के निर्देश का इंतजार
आपदा प्रबंधन विभाग के एडीएम कुंदन कुमार ने बताया कि सेतु बंद करने और वैकल्पिक आवागमन की व्यवस्था को लेकर मुख्यालय, पटना से अभी कोई दिशा-निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है।
निर्देश मिलने के बाद जिला स्तर पर बैठक कर सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी और सुव्यवस्थित वैकल्पिक व्यवस्था पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
वहीं, सदर एसडीओ विकास कुमार ने भी स्पष्ट किया कि फिलहाल सेतु बंद करने अथवा वैकल्पिक आवागमन की व्यवस्था को लेकर जिला स्तर पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।
इधर, पथ निर्माण मंत्री ईं. शैलेंद्र ने बताया कि पांटून पुल को लेकर अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है। सर्वे के लिए अभी टीम नहीं आई है।
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