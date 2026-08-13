भागलपुर की लाइफलाइन पर लगने वाला है ब्रेक! विक्रमशिला पुल बंद होने से पहले वैकल्पिक इंतजामों पर फंसा पेंच

जागरण संवाददाता, भागलपुर। भागलपुर की लाइफलाइन माने जाने वाले विक्रमशिला सेतु के पुनर्निर्माण के लिए इसके बंद होने की घोषणा तो हो गई है, लेकिन सेतु बंद होने के बाद गंगा पार आवागमन कैसे सुचारु रखा जाएगा, इसे लेकर अब तक तस्वीर साफ नहीं है। वैकल्पिक व्यवस्था को लेकर निर्णय नहीं होने से आम लोगों में ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है।

विक्रमशिला सेतु भागलपुर और नवगछिया समेत गंगा के दोनों किनारों को जोड़ने वाला प्रमुख मार्ग है। प्रतिदिन स्वास्थ्यकर्मी, शिक्षक, विद्यार्थी, व्यापारी, नौकरीपेशा लोगों के अलावा विभिन्न कार्यों से आने-जाने वाले हजारों लोग इसी मार्ग पर निर्भर हैं। ऐसे में पुल पर आवागमन बंद होने से लोगों की परेशानी बढ़ने की आशंका है।