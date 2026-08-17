29 अगस्त से भागलपुर विक्रमशिला सेतु पूरी तरह बंद; नहीं बनेगा पांटून पुल, नाव ही बनेगी सहारा, 30 नवंबर तक लक्ष्य
भागलपुर का विक्रमशिला सेतु 29 अगस्त से मरम्मत के लिए बंद होगा, जो 30 नवंबर तक चलेगा। बाढ़ के कारण पीपा पुल नहीं बनेगा, इसलिए आवागमन के लिए नावों का सहारा लिया जाएगा।
HighLights
विक्रमशिला सेतु 29 अगस्त से मरम्मत के लिए बंद।
बाढ़ के कारण पीपा पुल का निर्माण असंभव।
आवागमन के लिए नावों की व्यवस्था होगी।
जागरण संवाददाता, भागलपुर। भागलपुर और नवगछिया समेत पूरे उत्तर-दक्षिण बिहार की लाइफलाइन माने जाने वाले विक्रमशिला सेतु पर आगामी 29 अगस्त से पूर्ण ट्रैफिक ब्लॉक लागू होने जा रहा है। इस दौरान आवागमन की वैकल्पिक व्यवस्था को लेकर बना संशय अब काफी हद तक दूर हो गया है। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के मुख्यालय ने स्पष्ट कर दिया है कि गंगा नदी में हाई लेवल फ्लड (बाढ़) की स्थिति होने के कारण पांटून ब्रिज (पीपा पुल) का निर्माण तकनीकी रूप से संभव नहीं है।
ऐसे में सेतु के बंद रहने के दौरान आम लोगों और हल्के वाहनों के आवागमन के लिए वैकल्पिक मार्ग व व्यवस्था पर अंतिम निर्णय जिला प्रशासन को ही लेना होगा। संभावना जताई जा रही है कि पूर्व की भांति इस बार भी बड़े पैमाने पर नावों के जरिए गंगा पार कराने की व्यवस्था की जा सकती है।
30 नवंबर तक हर हाल में मरम्मत पूरा करने का लक्ष्य
पुल निर्माण निगम मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, विक्रमशिला सेतु के स्थाई पुनर्स्थापन और उच्चस्तरीय मरम्मत कार्य में किसी तरह का विलंब नहीं होगा। कार्यदायी एजेंसी को हर हाल में 30 नवंबर तक मरम्मत कार्य पूरा कर सेतु को नियमित आवागमन के लिए खोलने का सख्त लक्ष्य दिया गया है।
योजना के तहत सेतु के क्षतिग्रस्त हिस्सों पर वर्तमान में चालू बेली ब्रिज को पूरी तरह खोला जाएगा और उन स्थानों पर मजबूत स्टील ब्रिज का निर्माण होगा। इसके उपरांत स्टील ब्रिज पर नए आरसीसी स्लैब फिक्स किए जाएंगे, जिससे सेतु को लंबी अवधि के लिए सुरक्षित और स्थाई रूप से दुरुस्त किया जा सके।
पंचकुला से आ रहे हैं विशेष स्लैब, सामग्री पहुंचनी शुरू
विक्रमशिला सेतु की री-हैबिलिटेशन परियोजना का कार्य प्रसिद्ध निर्माण कंपनी 'एसपी सिंगला' द्वारा किया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि पुल के लिए आवश्यक विशेष गुणवत्ता वाले स्लैब हरियाणा के पंचकुला में तैयार किए जा रहे हैं, जिनकी पहली खेप अगले तीन-चार दिनों में भागलपुर पहुंचनी शुरू हो जाएगी।
इसके साथ ही स्टील ब्रिज के ढांचे में प्रयुक्त होने वाली भारी सामग्री भी दो-तीन दिनों के भीतर साइट पर पहुंच जाएगी। 29 अगस्त को सेतु पर ट्रैफिक ब्लॉक लगते ही सीमा सड़क संगठन (BRO) की टीम मौजूद बेली ब्रिज को डिसमेंटल करने का काम शुरू कर देगी।
भागलपुर-नवगछिया के बीच आवागमन बड़ी चुनौती
सेतु के बंद रहने के दौरान भागलपुर और नवगछिया के बीच रोजाना यात्रा करने वाले हजारों दैनिक यात्रियों, मरीजों, विद्यार्थियों और व्यवसायियों के लिए यह समय काफी चुनौतीपूर्ण रहेगा।
चूंकि बाढ़ के चलते पांटून पुल नहीं बन सकता, इसलिए प्रशासन सरकारी और निजी नावों का बेड़ा उतारने की कार्ययोजना बना रहा है। बरारी सीढ़ी घाट से नवगछिया की ओर नावों के सुरक्षित परिचालन, लाइफ जैकेट्स और मजिस्ट्रेटों की तैनाती को लेकर जिला प्रशासन जल्द ही विस्तृत ट्रैफिक और ट्रांसपोर्ट एडवाइजरी जारी करेगा।