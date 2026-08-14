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भागलपुर विक्रमशिला सेतु 29 अगस्त से 3 माह के लिए होगा पूरी तरह बंद; पुनर्स्थापन कार्य को लेकर डीएम को भेजा गया पत्र

By Alok Kumar Mishra Edited By: Dilip Kumar Shukla
Updated: Fri, 14 Aug 2026 11:24 PM (IST)

भागलपुर और नवगछिया के बीच गंगा नदी पर बने विक्रमशिला सेतु को 29 अगस्त से अगले तीन महीने के लिए पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। यह निर्णय क्षतिग्रस्त हिस्से के स्थाई पुनर्निर्माण के लिए लिया गया है, जिससे लाखों यात्रियों को आवागमन में समस्या होगी।

बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के अध्यक्ष ने भागलपुर डीएम को लिखा पत्र; बैरिकेड लगाकर रोका जाएगा ट्रैफिक

बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के अध्यक्ष ने भागलपुर डीएम को लिखा पत्र; बैरिकेड लगाकर रोका जाएगा ट्रैफिक

HighLights

  1. विक्रमशिला सेतु 29 अगस्त से तीन महीने के लिए बंद।

  2. क्षतिग्रस्त हिस्से के स्थायी पुनर्निर्माण का कार्य होगा।

  3. लाखों यात्रियों के लिए आवागमन की समस्या बढ़ेगी।

जागरण संवाददाता, भागलपुर। भागलपुर और नवगछिया के बीच गंगा नदी पर बने लाइफलाइन कहे जाने वाले विक्रमशिला सेतु के पुनर्स्थापन (Restoration) कार्य को लेकर पुल निर्माण निगम ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। सेतु के क्षतिग्रस्त हिस्से के स्थाई पुनर्निर्माण के लिए आगामी 29 अगस्त से अगले तीन महीने के लिए विक्रमशिला सेतु पर सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन पूरी तरह बंद (Traffic Block) कर दिया जाएगा।

इस निर्णय के बाद भागलपुर से उत्तर बिहार, कोसी और सीमांचल जाने वाले लाखों यात्रियों के लिए आवागमन की गंभीर समस्या खड़ी होने की आशंका है। हालांकि, रूट डायवर्जन और वैकल्पिक व्यवस्था को लेकर अब तक जिला प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्ययोजना सार्वजनिक नहीं की गई है।

पुल निर्माण निगम के अध्यक्ष ने डीएम को भेजा पत्र

बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड (खगड़िया) के वरीय परियोजना अभियंता शशि भूषण सिंह ने बताया कि सेतु को बंद करने का निर्णय राज्य सरकार के स्तर पर लिया गया है। विभाग के अध्यक्ष (चेयरमैन) की ओर से भागलपुर जिलाधिकारी (डीएम) को इस संबंध में विधिवत पत्र भेजकर औपचारिक जानकारी दे दी गई है।

उन्होंने बताया कि कार्य को निर्बाध गति से संचालित करने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन से ट्रैफिक प्रबंधन में आवश्यक सहयोग मांगा गया है।

सितंबर की जगह 29 अगस्त से ही लगेगा बैरियर

पुल निर्माण निगम की पूर्व योजना के अनुसार 1 सितंबर से ट्रैफिक ब्लॉक प्रस्तावित था। लेकिन निर्माण सामग्री के आवागमन और तकनीकी तैयारियों में किसी तरह का व्यवधान न आए, इसलिए निर्धारित तिथि से तीन दिन पूर्व यानी 29 अगस्त से ही पुल के दोनों छोरों पर बैरिकेड लगाकर ट्रैफिक रोकने का निर्णय लिया गया है।

उल्लेखनीय है कि बीते 3 मई की रात विक्रमशिला सेतु का 34 मीटर लंबा हिस्सा अचानक ध्वस्त होकर गंगा नदी में समा गया था। इसके बाद तात्कालिक राहत के तौर पर प्रशासन ने बेली ब्रिज (Bailey Bridge) तैयार करवाकर केवल हल्के वाहनों के परिचालन की अनुमति दी थी।

5-6 दिनों में पहुंचेगा सुपर स्ट्रक्चर, सीधे होगी लांचिंग

परियोजना अभियंता के अनुसार, सेतु के टूटे हुए हिस्से के पुनर्निर्माण के लिए सुपर स्ट्रक्चर और सब स्ट्रक्चर अगले 5 से 6 दिनों के भीतर भागलपुर और नवगछिया छोर पर पहुंच जाएंगे। सेतु के क्षतिग्रस्त हिस्से के लिए विशेष रूप से तैयार चार भारी स्ट्रक्चर को क्रेन और अत्याधुनिक मशीनों की मदद से सीधे लांच कर स्थापित (Launch and Erect) किया जाएगा।

पुल के कमजोर स्लैब को अतिरिक्त सपोर्ट देने का कार्य वर्तमान में तेजी से चल रहा है। तीन माह के भीतर कार्य पूर्ण कर पुल को पुनः आम जनता के सुरक्षित आवागमन के लिए खोल दिया जाएगा।