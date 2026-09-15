एक अक्टूबर से बनेगा विक्रमशिला सेतु पर बेली ब्रिज; भागलपुर पहुंचेंगे पुल निर्माण निगम के MD; चलेंगे 7 यात्री जहाज
Bhagalpur Vikramshila Setu Bailey Bridge: गंगा नदी का जलस्तर घटने के साथ ही विक्रमशिला सेतु के पुनर्स्थापन की तैयारियां तेज ...और पढ़ें
HighLights
1 अक्टूबर से विक्रमशिला सेतु पर बेली ब्रिज निर्माण शुरू होगा।
पुल निर्माण निगम के एमडी भागलपुर में तैयारियों का जायजा लेंगे।
यातायात के लिए यात्री व मालवाहक जहाजों का संचालन होगा।
जागरण संवाददाता, भागलपुर। Bhagalpur Vikramshila Setu Bailey Bridge: गंगा नदी के जलस्तर में लगातार आ रही गिरावट के साथ ही विक्रमशिला सेतु के पुनर्स्थापन (रिहैबिलिटेशन) की प्रशासनिक व तकनीकी तैयारियां तेज हो गई हैं। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, सेतु पर बेली ब्रिज (Bailey Bridge) का निर्माण कार्य आगामी 1 अक्टूबर से विधिवत शुरू कर दिया जाएगा।
इसके लिए पंजाब और हरियाणा से आवश्यक स्ट्रक्चरल सामग्री व भारी उपकरण भागलपुर पहुंच चुके हैं, जबकि शेष जरूरी सामान कार्य आरंभ होने से पूर्व साइट पर उपलब्ध करा दिया जाएगा।
गंगा का जलस्तर घटते ही विक्रमशिला सेतु के पुनर्स्थापन की तैयारी तेज; 1 अक्टूबर से शुरू होगा बेली ब्रिज का निर्माण कार्य
बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के एमडी बुधवार को पहुंचेंगे भागलपुर; सेतु पुनर्स्थापन व बौंसी आरओबी निर्माण का लेंगे जायजा
यातायात सुगम रखने के लिए चलेंगे यात्री व मालवाहक जहाज; अब तक 7 यात्री जहाजों के आवेदन प्राप्त, क्रूज के आवेदन जारी
ओवरलोड वाहनों पर सख्ती: बाबूपुर व हाई लेवल घाट पर बिल जांच के बाद ही ट्रकों को जहाज से नदी पार कराने के सख्त निर्देश
तैयारियों की समीक्षा के लिए बुधवार को बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के प्रबंध निदेशक (एमडी) भागलपुर आ रहे हैं। अपने इस दौरे के दौरान एमडी विक्रमशिला सेतु के पुनर्स्थापन कार्य की जमीनी तैयारियों के साथ-साथ भागलपुर-गोराडीह मार्ग पर बन रहे बौंसी रेल ओवर ब्रिज (आरओबी) के निर्माण की प्रगति का भी स्थलीय निरीक्षण करेंगे।
7 यात्री जहाजों के आए आवेदन
विक्रमशिला सेतु पर काम शुरू होने के दौरान उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच आवागमन पूरी तरह बाधित न हो, इसके लिए नदी में व्यापक पैमाने पर यात्री जहाजों और मालवाहक जहाजों (क्रूज/रो-रो वेसल्स) के परिचालन की रूपरेखा बनाई गई है। अब तक सात यात्री जहाजों के आवेदन प्रशासन को प्राप्त हो चुके हैं, जबकि मालवाहक जहाजों के परमिट की प्रक्रिया जारी है।
20 के बाद स्थिति साफ करेगा प्रशासन
अपर समाहर्ता (आपदा प्रबंधन) कुंदन कुमार के अनुसार, 20 तारीख के बाद उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित होगी, जिसमें जिला प्रशासन परिचालन संबंधी स्थिति को पूरी तरह स्पष्ट करेगा। प्रशासन का स्पष्ट लक्ष्य है कि आगामी प्रमुख त्योहारों (दुर्गापूजा व छठ) से पहले-पहले सभी तकनीकी औपचारिकताएं पूरी कर सेतु का काम सुचारु रूप से शुरू करा दिया जाए।
सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त, गोताखोर व लाइफ जैकेट होंगे तैनात
यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए घाटों और जहाजों पर व्यापक प्रबंध किए जा रहे हैं। सभी जहाजों पर गोताखोर, लाइफ जैकेट और सुरक्षा बल तैनात रहेंगे। बाबूपुर घाट और हाई लेवल घाट पर परिवहन विभाग की प्रवर्तन टीम को विशेष रूप से सक्रिय रहने के निर्देश जारी किए गए हैं, ताकि ओवरलोड वाहनों पर पूरी तरह नकेल कसी जा सके।
ओवरलोड ट्रकों को नदी पार कराने पर सख्त पाबंदी, डीएम के कड़े निर्देश
मालवाहक जहाज संचालकों को कड़ा निर्देश दिया गया है कि जिन भी ट्रकों को गंगा पार कराया जाए, उनके आधिकारिक लोडिंग बिल (ई-वे बिल/माइनिंग चालान) की अनिवार्य रूप से जांच की जाए। किसी भी स्थिति में क्षमता से अधिक भार वाले (ओवरलोड) ट्रक को जहाज पर लादकर नदी पार नहीं कराया जाएगा।
जिलाधिकारी अलंकृता पांडेय ने खनन विभाग और परिवहन विभाग के अधिकारियों को औचक निरीक्षण करने के आदेश दिए हैं। गौरतलब है कि पूर्व में जहाजों के माध्यम से ओवरलोड बालू व गिट्टी लदे वाहनों को नदी पार कराए जाने की गोपनीय शिकायतें जिला प्रशासन को प्राप्त हुई थीं, जिसके मद्देनजर इस बार निगरानी तंत्र को बेहद कड़ा कर दिया गया है।