इंजीनियर के बेडरूम से मिले डेढ़ करोड़ कैश, किचन में छुपाए थे हीरे-सोने के गहने; दिग्गज नेता से करीबी रिश्ते

Bhagalpur News भागलपुर में गलत तरीके से अकूत संपत्ति अर्जित करने वाले अभियंता श्रीकांत शर्मा के घर बुधवार को निगरानी की विशेष टीम ने छापेमारी की। इस दौरान जोगसर थाना क्षेत्र के हनुमान नगर स्थित उनकी कोठी से डेढ़ करोड़ नकद लाखों मूल्य के सोने और हीरे के जेवरात सहित करोड़ों रुपये मूल्य के जमीन के दस्तावेज बरामद किए गए हैं।

निगरानी की विशेष टीम ने इंजीनियर श्रीकांत शर्मा के घर की छापेमारी। जागरण

