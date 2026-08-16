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आजादी का मंत्र था वंदे मातरम, PM मोदी ने दिया सम्मान; भागलपुर के विद्या मंदिर में गूंजा- त्वं हि दुर्गा दशप्रहरणधारिणी

By Digital Desk Edited By: Dilip Kumar Shukla
Updated: Sun, 16 Aug 2026 12:21 PM (IST)

भागलपुर के आनंदराम ढांढनियां सरस्वती विद्या मंदिर में 80वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास से मनाया गया, जहां 'वंदे मातरम' का सस्वर पाठ और राष्ट्रगान हुआ। ...और पढ़ें

आनंदराम ढांढनियां सरस्वती विद्या मंदिर में 80वें स्वतंत्रता दिवस पर हुआ राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम' का संपूर्ण पाठ

आनंदराम ढांढनियां सरस्वती विद्या मंदिर में 80वें स्वतंत्रता दिवस पर हुआ राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम' का संपूर्ण पाठ

HighLights

  1. भागलपुर विद्या मंदिर में 80वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास से मना।

  2. 'वंदे मातरम' स्वतंत्रता आंदोलन का मूल मंत्र, पीएम मोदी ने दिया सम्मान।

  3. छात्रों ने देशभक्ति सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं, राष्ट्रप्रेम की भावना सुदृढ़ हुई।

जागरण संवाददाता, भागलपुर। विद्या भारती एवं शिशु शिक्षा प्रबंध समिति के तत्वावधान में आनंदराम ढांढनियां सरस्वती विद्या मंदिर, भागलपुर में 80वां स्वतंत्रता दिवस समारोह अत्यंत हर्षोल्लास, गरिमा एवं राष्ट्रभक्ति की भावना के साथ उत्साहपूर्वक मनाया गया। इस पावन अवसर पर पूरा विद्यालय परिसर देशभक्ति के रंग में सराबोर नजर आया। कार्यक्रम में भैया-बहनों, आचार्यों, अभिभावकों एवं गणमान्य अतिथियों ने बढ़-चढ़कर सहभागिता की।

समारोह का विधिवत शुभारंभ भागलपुर जिला निरीक्षक सतीश कुमार सिंह, प्रबंधकारिणी समिति के अध्यक्ष अतुल कुमार ढांढनियां, सचिव शिव कुमार जिलोका, कोषाध्यक्ष नरेश खेतान, विद्यालय के प्रधानाचार्य सुमंत कुमार एवं उपप्रधानाचार्य अशोक कुमार मिश्र ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया।

Vande Mataram Echoes at Bhagalpur Vidya Mandir on Independence Day (1)

'स्वतंत्रता आंदोलन का मूल मंत्र था वंदे मातरम, PM मोदी ने दिया सम्मान'

समारोह को संबोधित करते हुए विद्यालय के प्रधानाचार्य सुमंत कुमार ने राष्ट्रगीत के ऐतिहासिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि देश के स्वतंत्रता संग्राम का सबसे बड़ा और प्रभावी मंत्र 'वंदे मातरम' था। अमर साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित इस अमर गीत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार ने एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर वह सर्वोच्च सम्मान और गरिमा प्रदान की है, जिसके यह सर्वथा योग्य है।

उन्होंने गर्व के साथ कहा कि विद्या भारती के सभी शिक्षण संस्थानों में यह गौरवशाली परंपरा पहले से ही स्थापित है, जहां प्रतिदिन प्रार्थना सभा में पूरे मनोयोग और श्रद्धा के साथ 'वंदे मातरम' का संपूर्ण पाठ अनिवार्य रूप से गाया जाता है।

Vande Mataram Echoes at Bhagalpur Vidya Mandir on Independence Day (2)

  • स्वतंत्रता सेनानियों को नमन: स्‍वतंत्रता द‍िवस समारोह में देश की आजादी के लिए सर्वस्व न्योछावर करने वाले अमर अमर बलिदानी स्वतंत्रता सेनानियों, स्थानीय वीर शहीदों और देश की महान विभूतियों को श्रद्धापूर्वक स्मरण कर नमन किया गया।

  • भारत माता की पूजा व आरती: कार्यक्रम के दौरान विधिवत रूप से अखंड भारत माता के चित्र का पूजन एवं सामूहिक आरती की गई, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय व राष्ट्रप्रेम की भावना से ओत-प्रोत हो गया।

  • अखंड भारत व संविधान रक्षा का संकल्प: अखंड भारत के भव्य मानचित्र के समक्ष उपस्थित नन्हें विद्यार्थियों, आचार्यों, अतिथियों और अभिभावकों ने एक स्वर में भारतीय संविधान के आदर्शों, गौरवशाली सनातन संस्कृति, समृद्ध अतीत तथा अखंड भारत की एकता व संप्रभुता की रक्षा का दृढ़ संकल्प लिया।

Vande Mataram Echoes at Bhagalpur Vidya Mandir on Independence Day (3)

राष्ट्रगीत का संपूर्ण पाठ और राष्ट्रगान का हुआ अनुशासित गायन

स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर विद्यालय परिसर में राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' का संपूर्ण पाठ सस्वर किया गया। इसके साथ ही राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देते हुए सभी निर्धारित मापदंडों, प्रोटोकॉल और पूर्ण अनुशासन का पालन करते हुए राष्ट्रगान 'जन-गण-मन' का सामूहिक गायन हुआ। समवेत स्वरों में गूंजते राष्ट्रगान से पूरा परिसर राष्ट्रप्रेम की ऊर्जा से गुंजायमान हो उठा।

देशभक्ति से ओत-प्रोत सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने मोहा मन

समारोह के दौरान भैया-बहनों द्वारा देशभक्ति से ओत-प्रोत मंचीय प्रस्तुतियां, मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं प्रभावशाली भाषण प्रस्तुत किए गए। नन्हे-मुन्ने विद्यार्थियों की प्रस्तुतियों ने उपस्थित अतिथियों एवं अभिभावकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। अपनी प्रस्तुतियों के जरिए विद्यार्थियों ने स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग, बलिदान, राष्ट्रप्रेम तथा भारत की समृद्ध व गौरवशाली संस्कृति का सशक्त संदेश दिया।

'राष्ट्र की उन्नति और संस्कृति की रक्षा ही परम कर्तव्य'

समारोह को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि स्वतंत्रता केवल एक अधिकार नहीं, बल्कि राष्ट्र के प्रति कर्तव्य, जिम्मेदारी और संपूर्ण समर्पण का संकल्प है। उन्होंने विद्यार्थियों से देश की एकता, अखंडता, संस्कृति एवं गौरव की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहने का आह्वान किया।

इस अवसर पर विद्यालय परिवार के सभी आचार्य, दीदी, भैया-बहन एवं बड़ी संख्या में अभिभावक मौजूद रहे। कार्यक्रम ने विद्यार्थियों के भीतर राष्ट्रप्रेम, अनुशासन, संस्कार, कर्तव्यबोध एवं राष्ट्रीय गौरव की भावना को और अधिक सुदृढ़ किया।