भागलपुर में अर्बन चैलेंज फंड से 54 योजनाओं को मिलेगी रफ्तार, निगम कार्यालय से मिट्टी जांच शुरु
भागलपुर में अर्बन चैलेंज फंड के तहत नगर निगम की 54 जगहों पर व्यावसायिक गतिविधियों के लिए कार्ययोजना बन रही है।
HighLights
अर्बन चैलेंज फंड से 54 व्यावसायिक परियोजनाओं की शुरुआत।
नगर निगम की जमीन पर बनेंगे मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स, कार्यालय।
परियोजनाओं के लिए मिट्टी जांच और डीपीआर तैयारी जारी।
जागरण संवाददाता, भागलपुर। शहरी क्षेत्र में नगर निगम व सरकारी जमीन पर व्यवसायिक गतिविधि के लिए अर्बन चैलेंज फंड से कार्य होगा। निगम की करीब 54 जगहों की जमीन पर व्यावसायिक गतिविधियों की कार्ययोजना बन रही है।
प्रस्तावित स्थलों पर मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स, कॉरपोरेट कार्यालय सहित अन्य व्यावसायिक भवनों के निर्माण के लिए जगह उपलब्ध कराने की योजना है।
इसके लिए अलग-अलग स्थानों पर तीन से आठ मंजिल तक के भवन बनाए जाने का प्रस्ताव है। वहीं, नगर निगम के नए कार्यालय भवन का निर्माण ग्राउंड सहित 12 मंजिला किए जाने की योजना है।
कार्ययोजना और डीपीआर तैयार करने की जिम्मेदारी सरकार की ओर से चयनित एजेंसी को सौंपी गई है। एजेंसी को करीब दो माह में डीपीआर तैयार करने का लक्ष्य दिया गया है।
एजेंसी की टीम अब तक प्रस्तावित सभी स्थलों का भौतिक निरीक्षण कर चुकी है। स्थल निरीक्षण के बाद अब दूसरे चरण में जमीन की क्षमता और भवन निर्माण की तकनीकी स्थिति जानने के लिए मिट्टी जांच कराई जा रही है।
25 फीट गहराई तक लिया गया मिट्टी का सैंपल
मिट्टी जांच की शुरुआत निगम कार्यालय भवन के प्रस्तावित स्थल से की गई है। यहां करीब 25 फीट गहरे बोरवेल कर मिट्टी के नमूने लिए गए हैं। इसी तरह अन्य प्रस्तावित स्थलों पर भी मिट्टी की जांच कर रिपोर्ट तैयार की जाएगी।
रिपोर्ट के आधार पर संबंधित जमीन पर भवन की ऊंचाई, संरचना और निर्माण की तकनीकी जरूरत तय की जाएगी। मिट्टी जांच और स्थल निरीक्षण की रिपोर्ट मिलने के बाद एजेंसी की ओर से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की जाएगी।
प्रस्तावित स्थलों में कहां किस प्रकार का भवन बनेगा, कितनी मंजिल होगी और किस तरह व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा सकेंगी, इसका डिजाइन और ड्राइंग भी तैयार किया जाएगा।
20 अगस्त को होगी समीक्षा बैठक
पूरी प्रक्रिया की प्रगति की समीक्षा के लिए 20 अगस्त को नगर आयुक्त किसलय कुशवाहा की अध्यक्षता में बैठक प्रस्तावित है।
बैठक में अब तक हुए स्थल निरीक्षण, मिट्टी जांच और आगे डीपीआर तैयार करने की प्रक्रिया की समीक्षा की जाएगी। संबंधित एजेंसी के प्रतिनिधियों से भी कार्य की प्रगति की जानकारी ली जाएगी।
2,300 करोड़ का अनुमानित बजट
54 प्रस्तावित योजनाओं के लिए करीब 2,300 करोड़ रुपये का अनुमानित बजट रखा गया है। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से 25-25 प्रतिशत राशि उपलब्ध कराए जाने की योजना है।
शेष 50 प्रतिशत राशि निगम को अपने स्तर से जुटाना होगा। व्यावसायिक उपयोग होने से एक ओर जहां खाली या कम उपयोग में आ रही जमीन को आर्थिक गतिविधियों से जोड़ा जा सकेगा, वहीं दूसरी ओर निगम के लिए आय का स्थायी स्रोत विकसित होने की उम्मीद है। इससे शहर में रोजगार और कारोबार के अवसर बढ़ने की भी संभावना है।
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