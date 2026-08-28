TMBU में हंगामा: कर्मचारियों की नियुक्ति तारीख बदलने पर नोकझोंक, BCA छात्रों को धमकाने वाली शिक्षिका को चेतावनी

जागरण संवाददाता, भागलपुर। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय (टीएमबीयू) में कर्मचारियों की नियुक्ति तिथि में फेरबदल किए जाने के आरोप को लेकर गुरुवार को वित्त पदाधिकारी (एफओ) और सेवानिवृत्त एसओ सुनील कुमार के बीच नोकझोंक हो गई।

सुनील कुमार मामले की जानकारी लेने एफओ कार्यालय पहुंचे थे। उन्होंने कुछ कर्मचारियों की नियुक्ति तिथि में बदलाव कर समर्थ पोर्टल पर वर्ष 2001 दिखाए जाने का मामला उठाया। टीएनबी कॉलेज के कुछ कर्मचारियों की नियुक्ति तिथि में भी इसी तरह के फेरबदल का आरोप है।

विवाद की सूचना मिलने पर प्रभारी कुलपति ने प्राक्टर को उचित कार्रवाई का निर्देश दिया। प्राक्टर के पहुंचने तक मामला शांत हो चुका था। एफओ ब्रजकिशोर प्रसाद ने सुनील कुमार पर अभद्र व्यवहार और गाली-गलौज का आरोप लगाया। वहीं, सुनील कुमार ने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि उन्होंने सम्मानपूर्वक जानकारी मांगी थी। बीसीए की महिला फैकल्टी पर छात्रों ने लगाए मानसिक प्रताड़ना के आरोप टीएनबी कॉलेज के बीसीए विभाग की एक महिला फैकल्टी पर छात्र-छात्राओं ने मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। शिकायत मिलने के बाद कॉलेज प्रशासन द्वारा गठित कमेटी ने मामले की जांच की और फैकल्टी से आरोपों को लेकर उनका पक्ष जाना।

प्राचार्य प्रो. दीपो महतो ने बताया कि फैकल्टी को विद्यार्थियों के प्रति अपने व्यवहार में सुधार करने और बेहतर ढंग से पठन-पाठन कराने की हिदायत दी गई है। पहले भी शिकायत मिली थी। इस कारण फैकल्टी को चेतावनी पत्र भेजा जा रहा है। दोबारा शिकायत मिलने पर विश्वविद्यालय प्रशासन को कार्रवाई के लिए पत्र भेजा जाएगा। छात्रों ने क्लास नहीं लेने और विरोध करने पर स्वजन से गलत शिकायत करने का भी आरोप लगाया था।

वेतन भुगतान प्रक्रिया में लापरवाही पर कर्मचारी से शोकॉज शिक्षकों व कर्मचारियों के वेतन भुगतान की प्रक्रिया में लापरवाही बरतने के आरोप में टीएमबीयू के रजिस्ट्रार प्रो. रामाशीष पूर्वे ने सर्वानंद प्रसाद से शोकॉज किया है। सूत्रों के अनुसार, बुधवार को वेतन भुगतान से जुड़ी लंबित प्रक्रिया पूरी की जानी थी। इसे लेकर रजिस्ट्रार को निर्देश मिला था।

रजिस्ट्रार जब विवि पहुंचे तो संबंधित कर्मचारी कार्यालय में नहीं मिले। उन्होंने फोन कर कर्मचारी को अविलंब विवि आने का निर्देश दिया। इसके बाद बुधवार शाम से वेतन भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो सकी, जो रात करीब नौ बजे तक चली। गुरुवार को भी प्रक्रिया जारी रही। हालांकि, गुरुवार शाम तक वेतन भुगतान की प्रक्रिया कोषागार नहीं भेजी गई थी। सेवानिवृत्ति पर गोरखा वीरों को भावभीनी विदाई 23 बिहार बटालियन एनसीसी, भागलपुर से लेफ्टिनेंट पद से सेवानिवृत दया बहादुर और सूबेदार शालीग्राम को गुरुवार को भावभीनी विदाई दी गई। दोनों पूर्व सैनिकों ने भारतीय सेना में गोरखा रेजिमेंट के साथ लंबे समय तक निष्ठा और समर्पण से सेवा की।