भागलपुर : MJC-2 उर्दू पेपर में गलतियों पर छात्र JDU का TMBU पर तंज; पूछा- क्या स्त्रीलिंग-पुल्लिंग का भी ज्ञान नहीं?

जागरण संवाददाता, भागलपुर। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय (TMBU) के परीक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही एक बार फिर सामने आई है। विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित एमजेसी-2 (उर्दू) की परीक्षा के प्रश्नपत्र में कथित तौर पर कई गंभीर व्याकरणिक और भाषाई त्रुटियां उजागर हुई हैं। प्रश्नपत्र में बड़े पैमाने पर हुई गलतियों को लेकर छात्र जनता दल यूनाइटेड (छात्र जदयू) ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। संगठन ने इसे छात्र-छात्राओं के भविष्य और शैक्षणिक गुणवत्ता के साथ खिलवाड़ करार दिया है।

स्त्रीलिंग-पुल्लिंग की गलतियां और अस्पष्ट भाषा से छात्र भ्रमित छात्र जदयू के प्रतिनिधियों का आरोप है कि एमजेसी-2 उर्दू के प्रश्नपत्र में बुनियादी व्याकरण नियमों की अनदेखी की गई है। प्रश्नपत्र में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग से संबंधित कई गंभीर अशुद्धियां मौजूद हैं। इसके अलावा कई प्रश्नों का वाक्य विन्यास और भाषा इतनी अस्पष्ट व भ्रामक है कि परीक्षार्थियों को प्रश्नों का सही मंतव्य समझने में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ा। संगठन ने कहा कि उच्च शिक्षा के स्तर पर इस तरह की लापरवाही विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा को धूमिल करती है।

रिजल्ट पर पड़ सकता है प्रतिकूल असर, जांच की उठी मांग संगठन ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि परीक्षा के दौरान प्रश्नपत्र में अस्पष्टता और व्याकरणिक गलतियों के कारण परीक्षा कक्ष में बैठे छात्र-छात्राओं का समय नष्ट हुआ और वे असमंजस की स्थिति में रहे। इसका सीधा और प्रतिकूल प्रभाव विद्यार्थियों के प्रदर्शन तथा उनके अंतिम परीक्षा परिणाम (रिजल्ट) पर पड़ सकता है।