TMBU के राजकीय डिग्री कॉलेजों में 109 संविदा सहायक प्राध्यापकों की पोस्टिंग; 7 दिनों में देना होगा योगदान

जागरण संवाददाता, भागलपुर। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय (TMBU) के अधीन आने वाले राजकीय डिग्री महाविद्यालयों में शैक्षणिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए बड़ी तैनाती की गई है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने छह अलग-अलग विषयों के कुल 109 संविदा सहायक प्राध्यापकों (Assistant Professors) की नियुक्ति और पदस्थापन संबंधी अधिसूचना जारी कर दी है।

बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग (BSUSC) की अनुशंसा और कॉलेजों के आवंटन के आधार पर यह नियुक्तियां सिंडिकेट की स्वीकृति की प्रत्याशा में की गई हैं। चयनित अभ्यर्थियों को अधिसूचना जारी होने की तिथि से सात दिनों के भीतर संबंधित कॉलेज के प्राचार्य या प्रभारी प्राचार्य के समक्ष अपना योगदान (Joining) देना अनिवार्य होगा।

कुलसचिव कार्यालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार समाजशास्त्र में 19, राजनीति विज्ञान में 19, अर्थशास्त्र में 19, इतिहास में 18, अंग्रेजी में 17 और हिंदी में 17 अभ्यर्थियों को मिलाकर कुल 109 सहायक प्राध्यापकों की पोस्टिंग की गई है। अंग्रेजी और हिंदी विषय में 17-17 प्राध्यापकों की हुई तैनाती अंग्रेजी: मुस्तकीम अंसारी व अनवर हुसैन (अमरपुर), दीक्षा भारती व दिव्या शिखर (बाराहाट), श्वेता सिन्हा (बेलहर), कंचन माला व रतन कुमार (फुल्लीदुमर), रवि कुमार राय (गोपालपुर), शारुख रहमान (गोराडीह), अतुल मिश्रा व निधि उपाध्याय (इस्माइलपुर), सौरव कुमार, अमृता कुमारी व सोनम प्रिया (खरीक), प्रियंका कुमारी व डॉ. मामूद हसन (पीरपैंती) तथा आशुतोष नारायण की रंगरा चौक में पोस्टिंग हुई है।

हिंदी: अभिषेक प्रताप सिंह व स्मिता पांडेय (अमरपुर), रत्ना प्रिया व रानी रेनू कुमारी (बाराहाट), मनोहर कुमार यादव (बेलहर), अमरेश कुमार व अंबुज किशोर गौतम (फुल्लीदुमर), सचिन कुमार व कविता सरोज (गोपालपुर), अनुष्का सिंह (गोराडीह), मंगलम कुमार रस्तोगी (इस्माइलपुर), रुचि कुमारी शर्मा व कुमार चैतन्य प्रकाश (खरीक), रश्मि कुमारी व मिथिलेश कुमार (पीरपैंती) तथा समीर कुमार व नवीन कुमार निराज को रंगरा चौक भेजा गया है।

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समाजशास्त्र में सबसे अधिक 19 और इतिहास में 18 प्राध्यापकों को मिला कॉलेज समाजशास्त्र: स्वेति कुमारी व रानी खुशबू (अमरपुर), प्रबुद्ध सिंह व शिवानी जायसवाल (बाराहाट), डॉ. बैद्यनाथ (बेलहर), अजीत कुमार व इप्सा स्वराज (फुल्लीदुमर), ओकेश व केएम वंदना मौर्या (गोपालपुर), पल्लवी कुमारी व नागेश्वर सिंह (गोराडीह), तरुण कुमार व नफीसा नाज (इस्माइलपुर), ज्योति आर्या व ब्रजेश कुमार सिंह (खरीक), आराधना कुमारी व चमन राज (पीरपैंती) तथा कुमार गौरव व रजनीश कुमार (रंगरा चौक)।

इतिहास: शुभांगी श्रीवास्तव व रूपक कुमार (अमरपुर), स्मृति आनंद व प्रशांत कुमार (बाराहाट), संजुक्ता भारती (बेलहर), अमित कुमार व संजीव कुमार रंजन (फुल्लीदुमर), सौरभ सिंह व दिव्या कुमारी (गोपालपुर), कमल हसन (गोराडीह), सुमित कुमार सुमन व विश्वनाथ (इस्माइलपुर), अरुण कुमार वर्मा व राजीव कुमार (खरीक), तनु आस्था व अनन्या (पीरपैंती) तथा राजीव कुमार व पुष्पा कुमारी (रंगरा चौक)।

राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में भी 19-19 शिक्षकों का पदस्थापन राजनीति विज्ञान: दीपी सिन्हा व विभा दत्ता (अमरपुर), अभिनव कुमार व प्रिंस कुमार (बाराहाट), सुदर्शन कुमार व दीपक कुमार दास (बेलहर), सत्यजीत किशोर भारती व चंद्रकांत झा (फुल्लीदुमर), रिंकी कुमारी व शिखा स्वराज (गोपालपुर), आलोक मिश्रा व किशन कुमार (गोराडीह), ज्योति प्रकाश व नेहा दास (इस्माइलपुर), मोहम्मद सैफ (खरीक), विकास कुमार ठाकुर व रवि रंजन (पीरपैंती) तथा स्वस्ति सिन्हा व सौरव कुमार (रंगरा चौक)।