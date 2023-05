केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के बेटे से साइबर ठगी करने वाले 3 शातिर गिरफ्तार, बांका MLA भी शिकार होने से बचे

Three Cyber Criminals Arrested In Fraud With Shashwat Chaubey केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे के बेटे अर्जित शाश्वत चौबे से फॉर्च्यूनर गाड़ी का ऑक्शन कराने का झांसा देकर आठ लाख से अधिक की साइबर ठगी करने वाले तीन शातिर गिरफ्तार कर लिए गए हैं।