बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद... भागलपुर में बुनकर का सिर काटा, बांका में आटो चालक का गला रेता

भागलपुर में बुनकर का सिर काटा बांका में आटो चालक का गला रेता

भागलपुर,जागरण संवाददाता। बदमाशों ने शनिवार को एक बुनकर का सिर धड़ से अलग कर शव को भागलपुर जिला के नाथनगर स्थित पुलिस प्रशिक्षण केंद्र (सीटीएस) परिसर में फेंक दिया। घटना दिन के करीब साढ़े दस बजे की बताई जा रही है। मृतक की पहचान उसके बड़े भाई मु.हारून ने कसबा निवासी मु.फरकान के रूप में की। मु.हारून ने बताया कि फरकान पावरलूम चलाकर अपने परिवार का भरण-पोषण करता था। किसने व किस कारण उसकी हत्या की इसका अबतक पता नहीं चल पाया है। सिटी डीएसपी अजय कुमार ने बताया कि डाग स्क्वायड और एफएसएल की टीम से घटनास्थल की जांच कराई जा रही है। अपराधी बहुत जल्द पुलिस की गिरफ्त में होंगे। शव के समीप खून नहीं के बराबर मिलने से आशंका जताई जा रही है कि हत्या कहीं और कर शव छिपाने के लिए उसे यहां झाड़ी में फेंक दिया गया है। मृतक के बड़े भाई ने बताया कि फुरकान रात से ही गायब था। वहीं, बांका जिले के फुल्लीडुमर थाना क्षेत्र के केड़िया निवासी अधेड़ तेजनारायण राय की शनिवार की सुबह धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी गई। टुघरो हाट से चौबटिया गांव जाने वाली सड़क पर फील्ड के समीप घटना को अंजाम दिया गया। जमीन विवाद में हत्या होने की बात कही जा रही है। तेजनारायण आटो चालक था। घटना के समय उसके साथ गांव का ही कारू दास भी मौजूद थे। कारू दास ने बताया कि शुक्रवार को तेजनारायण के साथ वह बहन के घर बांका थाना क्षेत्र के नोनियाबसार गया था। शनिवार की सुबह बाइक से लौटने के क्रम में बाइक सवार दो युवकों ने धारदार हथियार से चलते चलते ही तेजनारायण पर हमला कर दिया। हम दोनों भी अलग-अलग दिशा में गिर गए। इसके बाद हमलावरों ने तेजनारायण की गला रेतकर हत्या कर दी। घटना के बारे में किसी को न बताने की शर्त पर हत्यारों ने मुझे छोड़ दिया गया। पुलिस मामले की छानबीन कर ही है।

