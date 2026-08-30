श्रावणी मेले में रेलवे का रिकॉर्ड: अजगैवीनाथ से 17 लाख कांवड़ियों ने भरी ट्रेन, 1900 ट्रेनों को दिया 5 मिनट का स्टॉपेज

जागरण संवाददाता, भागलपुर। विश्वप्रसिद्ध श्रावणी मेला 2026 के दौरान अजगैवीनाथ धाम (सुल्तानगंज) में देश-विदेश से पहुंचे शिवभक्तों और कांवड़ियों की भारी भीड़ उमड़ी। पूर्व रेलवे के मालदा रेल मंडल अंतर्गत सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन ने इस बार यात्री आवागमन का नया कीर्तिमान स्थापित किया है। 30 जुलाई से 28 अगस्त तक की एक माह की मेला अवधि में अजगैवीनाथ धाम स्टेशन से कुल 17.35 लाख कांवड़ियों ने ट्रेन से यात्रा की। यह संख्या पिछले वर्ष की तुलना में 2.50 लाख अधिक रही।

श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को सुगमता से गंतव्य तक पहुंचाने और सुरक्षित चढ़ने-उतरने की सुविधा देने के लिए रेलवे प्रशासन ने इस दौरान अप और डाउन की कुल 1,900 ट्रेनों का सुल्तानगंज स्टेशन पर 5 मिनट का विशेष ठहराव सुनिश्चित किया। इनमें 1,098 नियमित मेल-एक्सप्रेस, 450 मेला स्पेशल और 352 पैसेंजर ट्रेनें शामिल रहीं।

हंसडीहा और नोनीहाट स्टेशन से भी हजारों ने भरी हुंकार सुल्तानगंज के अलावा अन्य कनेक्टिंग स्टेशनों पर भी कांवड़ियों का भारी दबाव देखा गया। मेला अवधि में हंसडीहा स्टेशन से 75 हजार से अधिक तथा नोनीहाट स्टेशन से 60 हजार से ज्यादा कांवड़ियों ने ट्रेनों के माध्यम से अपनी यात्रा पूरी की। इन स्टेशनों पर भी सुरक्षा और टिकटिंग के विशेष इंतजाम किए गए थे।

30 जुलाई से 28 अगस्त तक अजगैवीनाथ (सुल्तानगंज) स्टेशन से 17.35 लाख कांवड़ियों ने की यात्रा; पिछले साल से 2.50 लाख अधिक

मेला अवधि में अप-डाउन की कुल 1900 ट्रेनों का 5 मिनट ठहराव; इनमें 1098 मेल-एक्सप्रेस, 450 स्पेशल व 352 पैसेंजर ट्रेनें शामिल

हंसडीहा स्टेशन से 75 हजार और नोनीहाट से 60 हजार से अधिक कांवड़ियों ने शुरू की रेल यात्रा

स्टेशन पर 6.1 टन कचरे का निस्तारण, 20 हजार बीमार कांवड़ियों को उपलब्ध कराई गई त्वरित चिकित्सा सहायता 6.1 टन कचरे का निस्तारण, 20 हजार श्रद्धालुओं को मेडिकल एड लाखों श्रद्धालुओं के आवागमन के बावजूद अजगैवीनाथ धाम स्टेशन परिसर को स्वच्छ और संक्रमणमुक्त रखने के लिए रेलवे ने विशेष स्वच्छता अभियान चलाया। पूरे मेले के दौरान 6.1 टन कचरे का सुरक्षित संग्रह और निस्तारण किया गया। वहीं, यात्रा के दौरान अस्वस्थ व चोटिल होने वाले करीब 20 हजार कांवड़ियों को रेलवे के मेडिकल कैंपों में त्वरित प्राथमिक व आपातकालीन चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई गई।

सेवा में मुस्तैद रहे स्वयंसेवक, DRM ने खुद संभाली कमान स्टेशन पर व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने में भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के वालंटियर्स ने अहम भूमिका निभाई। गाइड के जवानों ने शुद्ध पेयजल वितरण, भटके हुए श्रद्धालुओं के मार्गदर्शन, बुजुर्गों व महिलाओं की सहायता और प्लेटफॉर्मों पर कतारबद्ध भीड़ नियंत्रण में महत्वपूर्ण सहयोग दिया।