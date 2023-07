बिहार में अलग-अलग जगहों पर डूबने से छह बच्चों की गई जान, मरने वालों में दो सगी बहनें शामिल

अचानक आई भारी बरसात के कारण बिहार के कोसी और सीमांचल इलाके में शनिवार को अलग-अलग घटनाओं में डूबने से छह बच्चों की मौत हो गई। मृतकों में दो सगी बहनें शामिल हैं। वहीं किशनगंज जिले में भी पोठिया प्रखंड की पहाड़कट्टा पंचायत में डोक नदी में डूबने से रतुआ फूलबस्ती गांव के निवासी दो चचेरे भाइयों की जान चली गई

बिहार में अलग-अलग जगहों पर डूबने से मौत।

भागलपुर जागरण संवाददाता। बिहार के कोसी और सीमांचल इलाके में शनिवार को अलग-अलग घटनाओं में डूबने से छह बच्चों की मौत हो गई। मृतकों में दो सगी बहनें शामिल हैं। जानकारी के अनुसार, सुपौल जिले में मरौना थाना क्षेत्र अंतर्गत कमरैल पंचायत के सिरखरिया गांव के वार्ड नंबर-सात में शनिवार को गड्ढ़े में जमा बारिश के पानी में नहाने के दौरान राज लाल यादव की पुत्री मंजू कुमारी (11) और अंजली कुमारी (12) एवं अरविंद कुमार की पुत्री ललिया कुमारी (13) की मृत्यु हो गई। वहीं, किशनगंज जिले में भी पोठिया प्रखंड की पहाड़कट्टा पंचायत में डोक नदी में डूबने से रतुआ फूलबस्ती गांव के निवासी दो चचेरे भाइयों की जान चली गई। मरने वालों की पहचान दिवंगत कमरुजमा के पुत्र मु.समद (12) और मु. रौशन के पुत्र मु. राजा (10) के रूप में की गई है। गौरतलब है कि तीसरी घटना में अररिया जिले के पलासी प्रखंड की नकटाखुर्द पंचायत अंतर्गत दीपनगर गांव में बाढ़ के पानी से भरे गड्ढ़े में डूबने से अनिल कुमार मंडल के सात वर्षीय अभिषेक कुमार की मृत्यु हो गई।

