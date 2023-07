श्रावणी मेला: 70 किलो के अनोखे कांवड़ पर दो कबूतर... देखने के लिए जुटे लोग, दे रहे विश्व शांति का संदेश

हावड़ा के कांवड़िया सोनू ने बताया कि हर वर्ष अलग-अलग अनोखे अंदाज में कांवड़ लेकर अजगवीनाथ धाम से पैदल बैद्यनाथ धाम जाते हैं। बाबा बैद्यनाथ हम सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इसलिए हर वर्ष बाबा के दरबार जाते हैं। इस बार महाकाल का स्वरूप व कांवड़ पर शांति व प्रेम के प्रतीक कबूतर बनाकर 70 किलो का कांवड़ लेकर अजगवीनाथ धाम से पैदल बैद्यनाथ धाम देवघर जा रहे हैं।

श्रावणी मेला: 70 किलो के अनोखे कांवड़ पर दो कबूतर... देखने के लिए जुटे लोग

संवाद सूत्र, सुल्तानगंज। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला में प्रतिवर्ष विभिन्न राज्यों से कांवड़िये तरह-तरह के कांवड़ लेकर आते हैं। इस श्रावणी मेले के तीसरे दिन गुरुवार की रात बंगाल के हावड़ा का एक कांवड़ियों का एक जत्था यहां नमामि गंगे घाट पर पहुंचा। जत्थे के साथ आए कांवड़ियों ने गंगा तट पर अनोखा कांवड़ तैयार किया है। कांवड़ में लगी रंग-बिरंगी एलईडी लाइट के प्रकाश को देखकर आसपास के लोग उसे करीब से देखने के लिए जमा हो गए। हावड़ा के कांवड़िया सोनू ने बताया कि हर वर्ष अलग-अलग अनोखे अंदाज में कांवड़ लेकर अजगवीनाथ धाम से पैदल बैद्यनाथ धाम जाते हैं। बाबा बैद्यनाथ हम सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इसलिए हर वर्ष बाबा के दरबार जाते हैं। इस बार महाकाल का स्वरूप व कांवड़ पर शांति व प्रेम के प्रतीक कबूतर बनाकर 70 किलो का कांवड़ लेकर अजगवीनाथ धाम से पैदल बैद्यनाथ धाम देवघर जा रहे हैं। इसका उद्देश्य पूछे जाने पर सोनू ने बताया कि अभी पूरी दुनिया में कहीं न कहीं हिंसा की घटनाएं हो रही हैं। रूस-यूक्रेन और फ्रांस में भयंकर अशांति है। इसलिए हम वैश्विक शांति के लिए कबूतर का जोड़ा लेकर बाबा के धाम जा रहे हैं। इस जत्थे में कुल 15 कांवड़िये हैं, जो बारी- बारी से कांवड़ लेकर नियम-निष्ठा के साथ जलार्पण के लिए देवघर बैद्यनाथ धाम जा रहे हैं।

