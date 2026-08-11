भागलपुर: मुफ्त की मिट्टी भी 10 रुपये में, श्रावणी मेले में लाखों का कारोबार

जागरण संवाददाता, भागलपुर। श्रावणी मेला आस्था और भक्ति के साथ स्थानीय युवाओं और छोटे कारोबारियों के लिए कमाई का भी बड़ा अवसर बन गया है। अजगैवीनाथ धाम से कांवड़िया पथ तक मेले में उन वस्तुओं का भी बाजार सज गया है, जो आम दिनों में सहज उपलब्ध हो जाती हैं।

गंगा पात्र में रखने के लिए मिट्टी 10 रुपये में बिक रही है, जबकि दंतमन कहीं पांच तो कहीं 10 रुपये में मिल रहा है। दुकानदारों का कहना है कि मिट्टी और दंतमन की बिक्री से पूरे मेले में 20 लाख रुपये से अधिक का कारोबार हो जाता है। कई स्थानीय युवा दावा करते हैं कि एक माह में मिट्टी बेचकर होने वाली कमाई से उनके छह महीने तक के रोजमर्रा खर्च की व्यवस्था हो जाती है।

अजगैवीनाथ धाम में पूजा के लिए गंगा पात्र में मिट्टी रखने की परंपरा के कारण इसकी मांग बनी हुई है। कांवड़िया पथ और मेला क्षेत्र में जगह-जगह मिट्टी की छोटी-छोटी गुलिया बनाकर बेची जा रही है। आम दिनों में यह मिट्टी लोगों को आसानी से या बिना किसी कीमत के उपलब्ध हो जाती है, लेकिन मेले में इसकी अनुपब्धता और कांवरियों की जरूरत ने इसे छोटे कारोबार का रूप दे दिया है। एक पुड़िया गुलिया मिट्टी की कीमत सामान्य तौर पर 10 रुपये बताई जा रही है।

दंतमन की भी अलग दुकानदारी कांवरियों की दैनिक जरूरत को देखते हुए दंतमन की बिक्री भी मेला क्षेत्र में जोर पकड़ रही है। अलग-अलग स्थानों पर इसकी कीमत पांच से 10 रुपये तक है। स्थानीय युवाओं के लिए कम पूंजी में शुरू होने वाला यह कारोबार कमाई का साधन बन गया है। कारोबारियों के अनुसार मेला अवधि में इसकी लगातार मांग रहती है। खुदरा रुपये का भी चल रहा कारोबार मेले में खुदरा रुपये उपलब्ध कराने का भी अलग बाजार है। कारोबारियों के अनुसार, 100 रुपये का खुदरा लेने पर कई जगह कांवरियों को 80 रुपये ही मिलते हैं। यानी 100 रुपये के खुदरा उपलब्ध कराने पर 20 रुपये तक का अंतर रखा जा रहा है। बड़ी संख्या में छोटे लेन-देन होने के कारण खुदरा की मांग बनी रहती है।

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प्लास्टिक फूलों की बढ़ी मांग अजगैवीनाथ धाम में पूजा और सजावट के लिए प्लास्टिक के फूलों की भी मांग बढ़ गई है। आम दिनों में जिन प्लास्टिक फूलों की बिक्री सीमित रहती है, मेले में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने के साथ उनकी खपत भी बढ़ जाती है। इससे छोटे दुकानदारों को अतिरिक्त कारोबार मिल रहा है।