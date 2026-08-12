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    BHU से PhD कर रहीं ब‍िहार की शालिनी प्रिया का सिनॉप्सिस सफल; भारतीय ज्ञान परंपरा व खेलों पर कर रहीं शोध

    By Digital Desk Edited By: Dilip Kumar Shukla
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 03:16 PM (GMT+05:30)

    शालिनी प्रिया ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) में अपने Ph.D. शोध कार्य का सिनॉप्सिस सफलतापूर्वक प्रस्तुत किया, जिससे भागलपुर और बिहार का नाम रोशन ह ...और पढ़ें

    गंगोत्री वेलफेयर फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रो. राजेश मंडल की सुपुत्री शालिनी प्रिया ने बीएचयू वाराणसी में लहराया परचम

    गंगोत्री वेलफेयर फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रो. राजेश मंडल की सुपुत्री शालिनी प्रिया ने बीएचयू वाराणसी में लहराया परचम

    HighLights

    1. शालिनी प्रिया ने BHU में PhD सिनॉप्सिस सफलतापूर्वक प्रस्तुत किया।

    2. शोध पारंपरिक भारतीय खेलों से बच्चों के समग्र विकास पर केंद्रित।

    3. यह उपलब्धि भागलपुर और बिहार के लिए गौरव का क्षण।

    जागरण संवाददाता, भागलपुर। भागलपुर की प्रतिभाशाली छात्रा शालिनी प्रिया ने देश के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU), वाराणसी में अपने पीएच.डी. (Ph.D.) शोध कार्य के अंतर्गत सिनॉप्सिस प्रस्तुतीकरण सफलतापूर्वक पूरा कर जिले, पूरे बिहार और गंगोता-गंगोत्री समाज का नाम रोशन किया है। शालिनी प्रिया, गंगोत्री वेलफेयर फाउंडेशन (बिहार) के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रो. राजेश मंडल की सुपुत्री हैं। उनकी इस बड़ी शैक्षणिक उपलब्धि से शिक्षा जगत के साथ-साथ सामाजिक संगठनों में भी खुशी की लहर दौड़ गई है।

    'भारतीय ज्ञान परंपरा' और पारंपरिक खेलों से बच्चों का समग्र विकास है शोध का विषय

    शालिनी प्रिया का शोध विषय "Traditional Indian Games as a Pedagogical Intervention for Holistic Child Development: An IKS Perspective" है। अपने इस महत्वपूर्ण शोध में उन्होंने भारतीय ज्ञान परंपरा (IKS) के आधार पर पारंपरिक भारतीय खेलों को बच्चों के मानसिक, शारीरिक और सामाजिक विकास का एक प्रभावी शैक्षणिक माध्यम बताया है।

    वर्तमान आधुनिक शिक्षा व्यवस्था और डिजिटल दौर के बीच पारंपरिक खेलों पर आधारित यह शोध कार्य शिक्षा के क्षेत्र में अत्यंत प्रासंगिक, महत्वपूर्ण और समसामयिक माना जा रहा है। शिक्षाविदों का मानना है कि यह शोध आने वाले समय में शिक्षण पद्धतियों में नया बदलाव लाएगा।

    मेहनत और निरंतर प्रयास की मिसाल, विभिन्न संगठनों ने दी बधाई

    शालिनी प्रिया की यह सफलता उनकी वर्षों की अनवरत मेहनत, अनुशासन और दृढ़ समर्पण का सुखद परिणाम है। उनकी यह उपलब्धि क्षेत्र की अन्य बेटियों के लिए भी एक मिसाल पेश करती है कि स्पष्ट लक्ष्य और निरंतर प्रयास से किसी भी मुकाम को हासिल किया जा सकता है।

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    गंगोत्री वेलफेयर फाउंडेशन के पदाधिकारियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और शिक्षाविदों ने इस उपलब्धि पर हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि यह केवल एक परिवार की नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश के लिए गौरव का क्षण है। फाउंडेशन की डिजिटल टीम और बिहार इकाई ने शालिनी प्रिया को इस उपलब्धि पर बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल एवं सफल भविष्य की कामना की है।

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