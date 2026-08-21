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रेल यात्रियों को राहत: रांची-गोड्डा व हावड़ा-पुरी सहित 12 ट्रेनों में 22 से 28 अगस्त तक लगेंगे अतिरिक्त कोच

By Kaushal Kishore Mishra Edited By: Dilip Kumar Shukla
Updated: Fri, 21 Aug 2026 12:25 AM (IST)

दक्षिण पूर्व रेलवे ने त्योहारों और छुट्टियों के मद्देनजर 22 से 28 अगस्त 2026 तक 12 ट्रेनों में अस्थायी रूप से अतिरिक्त कोच लगाने का निर्णय लिया है। इस ...और पढ़ें

त्योहारों व छुट्टियों में भीड़ नियंत्रण के लिए दक्षिण पूर्व रेलवे (SER) ने लिया अस्थाई अतिरिक्त कोच लगाने का निर्णय

त्योहारों व छुट्टियों में भीड़ नियंत्रण के लिए दक्षिण पूर्व रेलवे (SER) ने लिया अस्थाई अतिरिक्त कोच लगाने का निर्णय

HighLights

  1. दक्षिण पूर्व रेलवे ने 12 ट्रेनों में अतिरिक्त कोच जोड़े।

  2. 22 से 28 अगस्त 2026 तक लागू रहेगी यह व्यवस्था।

  3. रांची-गोड्डा एक्सप्रेस में विशेष प्रबंध किए गए हैं।

जागरण संवाददाता, भागलपुर। आगामी त्योहारों और छुट्टियों के सीजन में ट्रेनों में यात्रियों की होने वाली भारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए दक्षिण पूर्व रेलवे (SER) ने बड़ा कदम उठाया है। रेलवे प्रशासन ने 22 अगस्त से 28 अगस्त 2026 तक विभिन्न रूटों की 12 प्रमुख ट्रेनों में अस्थायी रूप से अतिरिक्त कोच लगाने का निर्णय लिया है। इसका सबसे अधिक लाभ पूर्वी भारत और झारखंड-बिहार रूट पर सफर करने वाले यात्रियों को मिलेगा, जिन्हें कन्फर्म बर्थ मिलने में आसानी होगी।

दक्षिण पूर्व रेलवे के प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक कार्यालय (कोलकाता) द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, यह व्यवस्था सभी आवश्यक व्यावसायिक औपचारिकताओं और सुरक्षा मानकों को पूरा करने के बाद लागू की जा रही है।

इन 12 ट्रेनों में जोड़े जाएंगे अतिरिक्त कोच

  • 12837 हावड़ा-पुरी एक्सप्रेस: 22 से 28 अगस्त तक 01 अतिरिक्त स्लीपर कोच (LWSCN)

  • 18030 शालीमार-एलटीटी एक्सप्रेस: 22 से 28 अगस्त तक 01 थर्ड एसी (LWACCN) / 01 स्लीपर कोच (LWSCN)

  • 18039 शालीमार-पुरी एक्सप्रेस: 23 अगस्त को 02 स्लीपर कोच (GSCN)

  • 18045 शालीमार-छत्रपुर एक्सप्रेस: 22 व 23 अगस्त को 01 थर्ड एसी कोच (LWACCN)

  • 18063 सरायकेला-यशवंतपुर एक्सप्रेस: 27 अगस्त को 01 थर्ड एसी कोच (LWACCN)

  • 18107 राउरकेला-जगदलपुर (JDB) एक्सप्रेस: 22 अगस्त को 01 स्लीपर कोच (GSCN)

  • 18603 रांची-गोड्डा एक्सप्रेस: 22 व 27 अगस्त को 01 स्लीपर कोच (GSCN)

  • 18611 रांची-बनारस एक्सप्रेस: 22 व 27 अगस्त को 01 स्लीपर कोच (GSCN)

  • 18640 रांची-आरा एक्सप्रेस: 27 अगस्त को 01 स्लीपर कोच (LWSCN)

  • 18641 हटिया-दुर्ग एक्सप्रेस: 27 अगस्त को 01 स्लीपर कोच (LWSCN)

रांची-गोड्डा रूट पर विशेष व्यवस्था]

रेलवे आदेश के अनुसार, रांची-गोड्डा एक्सप्रेस में विशेष प्रबंध किए गए हैं। 18603 रांची-गोड्डा एक्सप्रेस में 22 और 27 अगस्त को अतिरिक्त स्लीपर कोच जोड़ा जाएगा। इसके बाद 18604 गोड्डा-रांची ट्रेन के जरिए 23 अगस्त और 28 अगस्त को इस अतिरिक्त कोच को 'लॉक स्थिति' में सुरक्षित वापस रांची भेजा जाएगा। कोच के भौतिक सत्यापन के उपरांत ही आगे की क्लीयरेंस दी जाएगी।

रेलवे ने संबंधित सभी रेल मंडलों को अतिरिक्त कोच अटैचमेंट की रियल-टाइम सूचना मुख्यालय को देने और यात्रियों को समय पर सूचित करने के निर्देश दिए हैं। रेल प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा शुरू करने से पहले PRS काउंटर अथवा IRCTC पोर्टल पर कोच और सीट की स्थिति अवश्य जांच लें।