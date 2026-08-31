Sankashti Chaturthi 2026: संकष्टी चतुर्थी पर विघ्नहर्ता की विशेष पूजा आज, रात 7:49 बजे चंद्रोदय के बाद होगा पारण

जागरण संवाददाता, भागलपुर। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी (हेरंब संकष्टी चतुर्थी) के रूप में अत्यंत श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। विघ्नहर्ता भगवान श्रीगणेश की आराधना को समर्पित इस पावन पर्व पर श्रद्धालु दिनभर व्रत रखकर संध्या काल में गणपति बप्पा की विशेष पूजा-अर्चना करेंगे। इसके उपरांत रात्रि में चंद्र दर्शन व चंद्रदेव को विधिपूर्वक अर्घ्य अर्पित कर व्रत का पारण किया जाएगा। भागलपुर और आसपास के क्षेत्रों में चंद्रोदय का समय रात करीब 7:49 बजे रहेगा।

पंचांग गणना के अनुसार, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि सोमवार की सुबह 8:50 बजे से प्रारंभ होकर अगले दिन मंगलवार की सुबह 7:41 बजे तक प्रभावी रहेगी। उदयातिथि और संकष्टी व्रत में रात्रि के चंद्रोदय व्यापिनी मुहूर्त की प्रधानता होने के कारण यह व्रत सोमवार को ही श्रद्धाभाव से रखा जाएगा।

पूजा विधि, दूर्वा व मोदक का विशेष महत्व तिलकामांझी महावीर मंदिर के पंडित आनंद झा ने बताया कि संकष्टी चतुर्थी का व्रत भगवान गणेश के प्रति अटूट आस्था का प्रतीक है। व्रत रखने वाले श्रद्धालु प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान-ध्यान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान गणेश के सम्मुख हाथ में जल, अक्षत व पुष्प लेकर व्रत का विधिवत संकल्प लें।

भाद्रपद कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी पर आज विधि-विधान से होगी भगवान गणेश की उपासना; महिलाएं रखेंगी निर्जला व्रत

पंचांग के अनुसार सोमवार सुबह 8:50 बजे से मंगलवार सुबह 7:41 बजे तक रहेगी चतुर्थी तिथि

भागलपुर में रात 7:49 बजे होगा चंद्र दर्शन; रोली, अक्षत, कच्चा दूध व जल से चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद खुलेगा व्रत

मोदक, लड्डू और 21 दूर्वा अर्पित करने से दूर होते हैं जीवन के समस्त कष्ट; संतान की लंबी उम्र व सुख-समृद्धि का मिलता है आशीर्वाद दिनभर फलाहार या निर्जला व्रत रखने के बाद संध्या के समय पुनः पूजा स्थल को गंगाजल से पवित्र करें। चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाकर भगवान गणेश की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। इसके बाद गणपति को रोली, चंदन, अक्षत, सिंदूर, लाल पुष्प और विशेष रूप से 21 दूर्वा (दूब) अर्पित करें।

भगवान गणेश को मोदक और बेसन या बूंदी के लड्डू अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए इनका भोग अवश्य लगाएं। पूजा के दौरान 'ॐ गं गणपतये नमः' अथवा 'श्री गणेशाय नमः' मंत्रों का श्रद्धापूर्वक जप करना विशेष कल्याणकारी और फलदायी माना जाता है।

चंद्र दर्शन और अर्घ्य के बाद ही पूर्ण होगा व्रत संकष्टी चतुर्थी में भगवान गणेश के साथ-साथ चंद्रदेव की पूजा का भी अत्यंत विशेष विधान है। बिना चंद्रमा को अर्घ्य दिए यह व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। रात 7:49 बजे जैसे ही चंद्रमा का उदय होगा, श्रद्धालु तांबे या चांदी के लोटे में शुद्ध जल, कच्चा दूध, रोली, अक्षत और सफेद पुष्प मिलाकर चंद्रदेव को अर्घ्य अर्पित करेंगे। इसके बाद संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा का श्रवण कर आरती की जाएगी और फिर प्रसाद ग्रहण कर व्रत का पारण किया जाएगा।