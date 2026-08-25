विकास, आस्था और अब बाढ़ का दर्द... 40 दिनों में चौथी बार भागलपुर से सम्राट चौधरी का जुड़ाव बना चर्चा का विषय

ललन तिवारी, भागलपुर। कभी विकास की सौगात लेकर, कभी बाबा अजगैबीनाथ की भक्ति में डूबकर, कभी जनता के बीच संवाद और शिक्षा की अलख जगाने के लिए और अब उफनती गंगा के बीच बाढ़ का दर्द समझने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बार-बार भागलपुर की धरती से जुड़ रहे हैं।

महज करीब 40 दिनों में चार बार भागलपुर से उनका जुड़ाव जिले के लिए खास संदेश दे रहा है। 23 अगस्त को ऑनलाइन जुड़ने के अगले ही दिन 24 अगस्त को मुख्यमंत्री का खुद भागलपुर पहुंचना इस सिलसिले को और खास बना गया है।

यह केवल मुख्यमंत्री के दौरों की संख्या नहीं, बल्कि भागलपुर के साथ सरकार के बदलते सरोकारों की कहानी भी है। विकास, आस्था, जनहित और आपदा—चार अलग-अलग मौकों पर मुख्यमंत्री का अलग रूप सामने आया है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री की लगातार भागलपुर सक्रियता को लेकर जिलेवासियों में भी उत्सुकता और उत्साह है।उनके अलग-अलग अंदाज ने शहरवासियों का ध्यान खींचा है।

बाढ़ और जनसरोकार से जुड़ा रहा दौरा मुख्यमंत्री का 24 अगस्त का भागलपुर दौरा पूरी तरह बाढ़ और जनसरोकार से जुड़ा रहा। बढ़ते गंगा जलस्तर और प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति को देखते हुए उन्होंने हवाई सर्वेक्षण किया तथा अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर राहत-बचाव, तटबंधों की सुरक्षा और प्रभावित लोगों की सुविधाओं को लेकर दिशा-निर्देश दिए।

इससे एक दिन पहले 23 अगस्त को वे आनलाइन माध्यम से भागलपुर के अजगैवीनाथ धाम में सावन के अध्यात्मिक आयोजन से जुड़े थे। इससे पहले 15 जुलाई को गोराडीह में प्रदेश में 211 कालेज खोलने और विकास योजनाओं से जुड़े कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पहुंचे थे। इसके बाद 28 जुलाई को अजगैवीनाथ धाम में श्रावणी मेला के अवसर पर उनकी मौजूदगी रही। हर दौरे का अलग संदेश मुख्यमंत्री के लगातार भागलपुर से जुड़ने को राजनीतिक गलियारों में भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। गंगा किनारे बसे इस जिले की अपनी सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक और आर्थिक अहमियत है। ऐसे में मुख्यमंत्री का बार-बार यहां आना केवल औपचारिक दौरा नहीं, बल्कि अलग-अलग परिस्थितियों में जिले के साथ खड़े होने का संदेश भी दे रहा है।