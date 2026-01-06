Language
    ट्रेन यात्रियों के लिए खुशखबरी, 14 जनवरी से टिकट बुकिंग पर मिलेगा डिस्काउंट

    By Alok Kumar Mishra Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 01:44 PM (IST)

    रेलवे ने डिजिटल टिकट बुकिंग को बढ़ावा देने के लिए एक नई पहल की है। अब रेलवन ऐप के माध्यम से जनरल टिकट बुक करने पर यात्रियों को किराए में 3% की छूट मिल ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, भागलपुर। रेलवे ने डिजिटल टिकट बुकिंग को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक और कदम बढ़ाया है। अब रेल यात्रियों को रेलवन एप के जरिए जनरल टिकट लेने पर तीन प्रतिशत की छूट मिलेगी। यह लाभ किसी एक भुगतान माध्यम तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और गैर बैंकिंग एप सहित सभी डिजिटल मोड से भुगतान करने पर दिया जाएगा।

    यह नई व्यवस्था 14 जनवरी से लागू होगी। रेलवे इस सुविधा को 14 जुलाई तक प्रायोगिक तौर पर लागू कर रहा है। पायलट प्रोजेक्ट के सफल रहने पर इसे पूरी तरह से लागू किए जाने की योजना है।

    अब तक रेलवन एप पर अनारक्षित टिकट बुक करते समय केवल आर-वालेट से भुगतान करने पर ही तीन प्रतिशत कैशबैक की सुविधा मिलती थी। डिजिटल भुगतान को और व्यापक बनाने के उद्देश्य से रेलवे ने सभी डिजिटल पेमेंट मोड पर यह लाभ देने का निर्णय लिया है।

    नई व्यवस्था के तहत यात्री रेलवन एप से टिकट लेते समय किसी भी डिजिटल माध्यम से भुगतान करेगा तो उसे यात्रा किराए पर सीधे तीन प्रतिशत की छूट मिलेगी।

    रेलवे का मानना है कि इससे रोजाना सफर करने वाले यात्रियों और छोटे रूट पर यात्रा करने वालों को राहत मिलेगी। डिजिटल टिकट बुकिंग से न सिर्फ टिकट खर्च में बचत होगी, बल्कि काउंटर पर भीड़ भी कम होगी।

    यह छूट कैशबैक के रूप में नहीं, बल्कि टिकट की कीमत में सीधे कटौती के तौर पर दी जाएगी। हालांकि, यह सुविधा फिलहाल केवल रेलवन एप तक ही सीमित रहेगी और किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर लागू नहीं होगी।

    कैसे लें डिस्काउंट का लाभ?

    रेलवन एप से टिकट बुक करना आसान है। सबसे पहले मोबाइल में रेलवन एप डाउनलोड करें और आईआरसीटीसी या यूटीएस आईडी से लॉग-इन करें। होम स्क्रीन पर अनारक्षित टिकट या यूटीएस का विकल्प चुनें। इसके बाद यात्रा प्रारंभ स्टेशन और गंतव्य स्टेशन का चयन करें।

    टिकट का प्रकार, श्रेणी और यात्रियों की जानकारी भरने के बाद बुक टिकट पर टैप करें। भुगतान के लिए किसी भी डिजिटल पेमेंट विकल्प का उपयोग करें। बुकिंग पूरी होते ही क्यूआर कोड युक्त डिजिटल टिकट जनरेट हो जाएगा।