गंगा की धारा मोड़ने के लिए लगेगी ड्रेजिंग मशीन, भागलपुर में बाढ़ के खतरे के बीच कटाव रोकने की तैयारी तेज

ललन तिवारी, भागलपुर। राघोपुर में गंगा के प्रचंड वेग से बढ़ते कटाव और टूटे बांध की मरम्मत में आ रही लगातार बाधा के बीच सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। राघोपुर में गंगा की मुख्य धारा का रुख मोड़ने के लिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) की ड्रेजिंग मशीन लगाने की तैयारी है।

गंगा की तेज धारा सीधे कटाव स्थल पर अटैक कर रही है। इससे बांध के क्षतिग्रस्त हिस्से तक पहुंचकर बाढ़ निरोधी कार्य करना मुश्किल हो गया है। जिला आपदा प्रबंधन के एडीएम कुंदन कुमार ने बताया कि राघोपुर की गंभीर स्थिति को देखते हुए गंगा की धारा को मोड़ने के लिए आईडब्ल्यूएआई की ड्रेजिंग मशीन के उपयोग पर विचार किया गया है। इसका उद्देश्य तेज बहाव को कटाव स्थल से हटाकर बांध की मरम्मत के लिए अनुकूल परिस्थिति तैयार करना है। साथ ही बाढ़ निरोधी कार्य में लगने वाली सामग्री को मौके तक पहुंचाने के लिए मालवाहक जहाज के उपयोग पर भी विचार किया जा रहा है।

धारा का रुख बदला, सीधे टूटे बांध पर अटैक राघोपुर में गंगा की जलधारा इस समय बेहद तीव्र है। नदी का बहाव टूटे हुए बांध के हिस्से की ओर मुड़ गया है। लगातार पानी के दबाव और कटाव के कारण बांध का क्षतिग्रस्त हिस्सा और संवेदनशील होता जा रहा है। स्थिति यह है कि नदी की धार के सामने मरम्मत कार्य के लिए मशीन और सामग्री पहुंचाना चुनौती बन गया है।

बांध की मरम्मत में देरी से आसपास के गांवों के लोगों की चिंता बढ़ती जा रही है। ग्रामीणों को आशंका है कि यदि नदी का इसी तरह सीधा प्रहार जारी रहा तो कटाव और बढ़ सकता है। इससे तटवर्ती आबादी के साथ-साथ गांवों की जमीन और आवागमन के रास्तों पर भी संकट गहरा सकता है।

पहले धारा से निपटने की तैयारी, फिर होगा काम तेज राघोपुर में फिलहाल चुनौती सिर्फ टूटे बांध को भरने की नहीं है, बल्कि बांध तक पहुंच रही गंगा की धार को नियंत्रित करने की भी है। यही वजह है कि जलधारा का रुख बदलने के विकल्प पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। ड्रेजिंग मशीन के जरिए नदी की धारा को आवश्यक दिशा में मोड़ने के बाद कटावरोधी कार्य को गति देने की योजना है।

वहीं भारी मात्रा में बाढ़ निरोधी सामग्री को पहुंचाने में आने वाली कठिनाइयों को देखते हुए मालवाहक जहाज के इस्तेमाल का विकल्प भी सामने आया है। इससे जीओ बैग, बोल्डर और अन्य सुरक्षा सामग्री को जलमार्ग से कटाव स्थल के समीप पहुंचाने में मदद मिल सकती है।

राघोपुर पर टिकी प्रशासन की नजर राघोपुर में गंगा के बढ़ते दबाव को देखते हुए प्रशासन और जल संसाधन विभाग की टीमें लगातार स्थिति पर नजर रख रही हैं। नदी की धारा, कटाव और बांध के क्षतिग्रस्त हिस्से की स्थिति का आकलन किया जा रहा है।