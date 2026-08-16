भागलपुर में प्रणब मुखर्जी ने नमन किया था विक्रमशिला, अब द्रौपदी मुर्मु करेंगी वीर तिलकामांझी की प्रतिमा का अनावरण

जागरण संवाददाता, भागलपुर। ऐतिहासिक अंग की धरती एक बार फिर देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद के स्वागत के लिए तैयार हो रही है। करीब नौ वर्ष के लंबे अंतराल के बाद भागलपुर में दूसरी बार देश के राष्ट्रपति के कदम पड़ने जा रहे हैं। वर्ष 2017 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने प्राचीन ज्ञान के केंद्र विक्रमशिला की धरती को नमन किया था।

आगामी 2 सितंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के भागलपुर आने का आधिकारिक कार्यक्रम प्रस्तावित है। वह तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय (टीएमबीयू) के प्रशासनिक भवन परिसर में स्वतंत्रता आंदोलन के महानायक अमर शहीद वीर तिलकामांझी की आदमकद प्रतिमा का अनावरण करेंगी। एक राष्ट्रपति ने देखी प्राचीन विरासत, दूसरी स्वतंत्रता के नायक से जुड़ेंगी भागलपुर में राष्ट्रपति के दोनों दौरों का अपना विशिष्ट ऐतिहासिक महत्व है: वर्ष 2017 (प्रणब मुखर्जी): 3 अप्रैल 2017 को तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी कहलगांव स्थित प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय के पुरावशेषों को देखने पहुंचे थे, जिसने अंग क्षेत्र की प्राचीन शैक्षणिक विरासत को वैश्विक पहचान दिलाई।

वर्ष 2026 (द्रौपदी मुर्मु): अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु अंग क्षेत्र के उस वीर जननायक की विरासत को राष्ट्रीय पटल पर स्थापित करेंगी, जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत की चूलें हिला दी थीं। यह विश्वविद्यालय के इतिहास का भी सबसे गौरवशाली क्षण होगा, क्योंकि द्रौपदी मुर्मु टीएमबीयू परिसर में कदम रखने वाली देश की पहली राष्ट्रपति बनेंगी।

सीनेट की बैठक से शुरू हुई थी प्रतिमा स्थापना की मुहिम प्रतिमा स्थापना की पूरी पृष्ठभूमि साझा करते हुए अमर शहीद तिलकामांझी प्रतिमा स्थापना समिति के सचिव डॉ. मृत्युंजय सिंह गंगा ने बताया कि वर्ष 2024 की सीनेट बैठक में तत्कालीन सिंडिकेट सदस्य सह एमएलसी डॉ. संजीव सिंह ने विश्वविद्यालय परिसर में तिलकामांझी की प्रतिमा स्थापित करने का ठोस प्रस्ताव रखा था। इसके बाद विश्वविद्यालय स्तर पर एक उच्चस्तरीय निर्माण समिति गठित की गई।

राजभवन की मुलाकात और मुख्यमंत्री की पहल से बनी बात प्रतिमा निर्माण पूर्ण होने के बाद इसे राष्ट्रपति के हाथों लोकार्पित कराने का प्रयास शुरू हुआ। राजभवन में आयोजित एक समारोह के दौरान तत्कालीन कुलपति प्रो. जवाहर लाल की मुलाकात राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से हुई। जैसे ही राष्ट्रपति को ज्ञात हुआ कि वे तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय से हैं, उन्होंने वीर तिलकामांझी के प्रति गहरी श्रद्धा व्यक्त की।