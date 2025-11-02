Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    PM Modi Bihar Rally: पीएम मोदी 6 नवंबर को आ रहे भागलपुर, हवाई अड्डा मैदान में होगी चुनावी जनसभा

    By Jitendra Kumar Edited By: Alok Shahi
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 02:15 AM (IST)

    PM Modi Bihar Chunav: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बिहार चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के दिन 6 नवंबर को भागलपुर के हवाई अड्डा मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी की चुनावी सभा के लिए हवाई अड्डा परिसर और पार्किंग स्थलों को व्यवस्थित किया जा रहा है। पीएम मोदी के बिहार दौरो के क्रम में जिला प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। पुलिस बल की तैनाती के साथ वाहनों के लिए अलग-अलग स्थानों पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है।

    prefferd source google
    Hero Image

    PM Modi Bihar Chunav: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की 6 नवंबर को भागलपुर के हवाई अड्डा मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे।

    जागरण संवाददाता, भागलपुर। PM Modi Bihar Chunav हवाई अड्डा परिसर में छह नवंबर को पीएम की चुनावी सभा होगी। इसके लिए परिसर में बिखरे पड़े गंदगी व झाड़ियों की समस्या है। इसके सफाई के लिए निगम ने अपनी ओर से कार्य शुरू कर दिया है। नगर निगम ने पार्किंग स्थल और हवाई अड्डा परिसर में सफाई के लिए 50 से अधिक मजदूरों को प्रतिनियुक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    विधि-व्यवस्था संधारण एवं यातायात प्रबंधन को सुचारू बनाए रखने के लिए सभी चिन्हित पार्किंग स्थलों पर कर्मियों, पर्यवेक्षीय पदाधिकारियों और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। प्रशासन की ओर से जारी आदेश के अनुसार, सभी चिन्हित पार्किंग स्थलों पर वाहनों के प्रवेश व निकास द्वार सहित अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं को ससमय पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है। इसके लिए संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी एवं राजस्व पदाधिकारियों को वरीय पदाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया है।

    इन अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने-अपने आवंटित पार्किंग स्थलों पर पूर्व से प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी, पर्यवेक्षीय पदाधिकारी तथा संबंधित थानाध्यक्ष से समन्वय स्थापित कर वाहनों की सुचारू पार्किंग, यातायात संचालन और विधि-व्यवस्था के संधारण के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। साथ ही, संबंधित थानाध्यक्षों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने क्षेत्र अंतर्गत चिन्हित पार्किंग स्थलों पर विधि-व्यवस्था एवं पार्किंग व्यवस्था को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए वरीय पदाधिकारियों से समन्वय स्थापित करें और कार्यों को ससमय पूर्ण कराएं। ताकि इस दौरान शहर में यातायात और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कोई व्यवधान न हो, इसके लिए सभी स्तरों पर तैयारी और निगरानी की जा रही है।

    पीएम मोदी की जनसभा के लिए यहां बनाया गया पार्किंग स्थल

    सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के पीछे मैदान, राजकीय पालिटेक्निक कालेज के पीछे व सामने मैदान में, बरारी हाई स्कूल व महिला आईटीआई कालेज में वाहन पार्किंग की व्यवस्था है। यहां नवगछिया की ओर से आने वाली वाहन जीरोमाइल चौक से पहले हाउसिंग बोर्ड जाने वाली सड़क होते हुए वाहन की पार्किंग होगी। बायपास थाना के खाली स्थल व बायपास थाना के समीप बगीचा में दूसरा पार्किंग स्थल होगा। यहां शाहकुंड से सुलतानगं, जगदीशपुर से गोराडीह की ओर से आने वाली वाहन दोगच्छी से जिच्छो चौक बायपास होते हुए वाहन पार्किंग करेगी।

    कहलगांव व सबौर की ओर से आने वाले वाहन का पड़ाव ट्रिपल आईटी, इंजीनियरिंग कालेज व सबौर हाई स्कूल परिसर में पार्किंग की व्यवस्था होगी।नाथनगर व मुख्य शहर से आने वाली वाहन के लिए सीएमएस स्कूल, जिला स्कूल, लाजपत पार्क, टीएनबी कालेजिएट व मुस्लिम माइनेरिटी कालेज में व्यवस्था की गई है। बायपास व गोराडीह की ओर से आने वाली वाहन के लिए बायपास स्थित टोल प्लाजा के बगल में, जिच्छो चौक के बगल में स्थित प्रतिमा मोटर के नजदीक, बंशीटीकर के सूरज चौक के पास पार्किंग स्थल बनाया गया है।

    नवगछिया से कहलगांव की ओर से आने वाली वाहन के लिए होली फैमली रोड स्थित गैस गोदाम के पासाद्व दीक्षा इंटरनेशन स्कूल के बगल में, उच्च विद्यालय बहादुरपुर ग्राम पंचायत बरारी, जीरोमाइल सिल्क मील , जीरोमाइल मजार के पास, चाणक्य विहार, चाणक्य विहार में आयकर परिसर में बरारी किलकारी भवन, महिला आईटीआई व ट्रिल आईटीआई सबौर में पार्किंग की व्यवस्था की गई है।