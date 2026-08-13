कांवड़ यात्रा में नया ट्रेंड: पिट्ठू बैग में जल रखकर बाबाधाम जा रहे युवा, कारोबारियों को झटका

जागरण संवाददाता, भागलपुर। श्रावणी मेला में इस बार कांवड़ यात्रा का अंदाज बदलता दिख रहा है। करीब 20 से 30 प्रतिशत कांवड़ यों ने महंगे और आकर्षक कांवड़ के बजाय पिट्ठू बैग को विकल्प बना लिया है।

मेला क्षेत्र में सामान्य तौर पर करीब एक हजार रुपये में तैयार होने वाला कांवड़ अब कुछ युवा बम 100 रुपये से भी कम खर्च में यात्रा पूरी करने का विकल्प तलाश रहे हैं। इसका सीधा असर कांवड़ बनाने और बेचने वाले कारीगरों के कारोबार पर पड़ रहा है।

कंधे पर पिट्ठू से यात्रा हुई आसान महाकाल लिखी टी-शर्ट, हाफ पैंट और गमछा पहने जेन जी कांवड़ यों की टोलियों में पिट्ठू बैग का चलन बढ़ा है। जहानाबाद से आए रौशन झा बताते हैं कि कांवड़ लेकर यात्रा करने का आनंद अलग है, लेकिन इस बार उन्होंने पिट्ठू बैग को चुना है।

60 रुपये में महाकाल लिखा पिट्ठू बैग और 20 रुपये में दो डिब्बे मिल गए। डिब्बों में पवित्र गंगाजल भरकर बैग में रख लिया। इससे कंधे पर भार भी कम महसूस हो रहा है और लंबी यात्रा में परेशानी भी कम हो रही है।

20 प्रतिशत से अधिक कारोबार प्रभावित कांवड़ विक्रेता श्रीकांत सुदर्शन बताते हैं कि इस बार पिट्ठू बम की संख्या 20 से 30 प्रतिशत तक पहुंच गई है। खासकर युवा इसे अधिक पसंद कर रहे हैं। हालांकि, परंपरा के साथ बाबाधाम जाने वाले कांवड़ या आज भी आकर्षक कांवड़ लेकर यात्रा कर रहे हैं।