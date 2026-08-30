कागज में 13 एकड़ जमीन का आवंटन, मौके पर मिला कब्जा; भागलपुर में CO की गलती से लटका ₹1.55 करोड़ का प्रोजेक्ट

जागरण संवाददाता, भागलपुर। शहरी स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाने की योजना जमीन के पेंच में फंस गई है। पीरपैंती नगर पंचायत में प्रस्तावित फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट (एफएसटीपी) का निर्माण पिछले करीब चार माह से जमीन उपलब्ध नहीं होने के कारण बाधित है।

हैरानी यह है कि प्लांट के लिए महज करीब डेढ़ एकड़ जमीन की जरूरत है, जबकि अंचल कार्यालय ने एक वर्ष पहले बुडको को 13 एकड़ जमीन का खाता-खसरा और एनओसी उपलब्ध करा दिया था। निर्माण एजेंसी जब काम शुरू कराने स्थल पर पहुंची तो अधिकांश जमीन पर पहले से कब्जा मिला।

पीरपैंती के मानिकपुर पंचायत अंतर्गत टुडवा मौजा में एफएसटीपी के लिए जमीन उपलब्ध कराई जानी थी। यहां खतियानी रकबा करीब 13 एकड़ है। अंचल स्तर से पूरी जमीन का विवरण बुडको को उपलब्ध करा दिया गया। इसी आधार पर बुडको ने निविदा प्रक्रिया पूरी कर निर्माण एजेंसी का चयन कर लिया। एजेंसी के स्थल पर पहुंचने के बाद पता चला कि अधिकांश जमीन भूमिहीनों को आवंटित की जा चुकी है। करीब एक एकड़ जमीन आवंटन के बाद खाली होने की बात सामने आई, लेकिन वह जमीन कहां है, इसे लेकर भी स्थिति स्पष्ट नहीं थी। 1.55 करोड़ की लागत से बनना है प्लांट एफएसटीपी का निर्माण पटना की नवल सिंह कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को करीब 1.55 करोड़ रुपये की लागत से करना है। प्लांट के लिए 6598 वर्गमीटर जमीन की आवश्यकता है। इसकी क्षमता प्रतिदिन आठ किलोलीटर फीकल स्लज के उपचार की होगी।

सेप्टिक टैंक और शौचालयों से निकलने वाले मल-कीचड़ को टैंकर के माध्यम से प्लांट तक लाकर वैज्ञानिक तरीके से उपचार और सुरक्षित निस्तारण किया जाएगा। जमीन नहीं मिलने के कारण निर्माण एजेंसी पिछले चार माह से अंचल और बुडको कार्यालय का चक्कर लगा रही है। इससे योजना का लाभ नगर पंचायत क्षेत्र के लोगों को मिलने में देरी हो रही है। अंचल ने मानी गलती, चार दिनों में जमीन देने का दावा बुडको के उप परियोजना निदेशक सद्दाम हुसैन ने बताया कि एफएसटीपी निर्माण के लिए जमीन उपलब्ध कराने को लेकर अंचल प्रशासन से पत्राचार किया गया है। आवश्यक जमीन चिन्हित कर उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया है।