Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

भागलपुर पीरपैंती पावर प्लांट पर बड़ा अपडेट : रेलवे व पाइपलाइन के लिए भूमि अधिग्रहण, 70 परिवारों के पुनर्वास की योजना

By Hirshikesh Tiwari Edited By: Dilip Kumar Shukla
Updated: Thu, 20 Aug 2026 09:27 AM (IST)

भागलपुर की डीएम ने पीरपैंती में 2400 मेगावाट सुपर थर्मल पावर परियोजना की प्रगति की समीक्षा की, जिसमें भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास, जल आपूर्ति और रेलवे कनेक्टिविटी पर जोर दिया गया। 70 प्रभावित परिवारों के पुनर्वास का लक्ष्य 15 सितंबर तक रखा गया है।

रेलवे व एप्रोच रोड के लिए 3 KM भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज; प्रभावित 70 परिवारों का 15 सितंबर तक होगा पुनर्वास

रेलवे व एप्रोच रोड के लिए 3 KM भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज; प्रभावित 70 परिवारों का 15 सितंबर तक होगा पुनर्वास

जागरण संवाददाता, भागलपुर। भागलपुर जिले के पीरपैंती में स्थापित होने वाली 2400 मेगावाट (MW) क्षमता की महत्वाकांक्षी सुपर थर्मल पावर परियोजना को धरातल पर उतारने की प्रशासनिक कवायद तेज हो गई है। जिलाधिकारी अलंकृता पांडेय की अध्यक्षता में बुधवार को समाहरणालय में आयोजित उच्चस्तरीय मासिक समीक्षा बैठक में भूमि अधिग्रहण, प्रभावितों के पुनर्वास, जलापूर्ति पाइपलाइन, रेलवे कनेक्टिविटी और प्लांट निर्माण कार्यों की प्रगति की बिंदुवार समीक्षा की गई। डीएम ने सभी संबंधित कार्यदायी एजेंसियों व अधिकारियों को बचे हुए कार्यों को तय समय-सीमा में पूरा करने का सख्त निर्देश दिया।

रेलवे व एप्रोच रोड के लिए 3 KM भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया तेज

परियोजना के लिए डेडिकेटेड रेलवे लाइन और एप्रोच रोड के निर्माण हेतु लगभग तीन किलोमीटर लंबाई में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। निजी रैयती भूमि के संबंध में धारा 21(2) की अधिसूचना 8 अगस्त को प्रकाशित की जा चुकी है, जिसकी एक माह की कूलिंग अवधि आगामी 7 सितंबर को पूरी होगी। भूमि का वर्गीकरण और मुआवजा दर निर्धारित करने के लिए छह सदस्यीय समिति गठित की गई है।

इसके साथ ही 100.98 एकड़ सरकारी भूमि के हस्तांतरण की भी समीक्षा की गई। गैरमजरुआ आम की 20.99 एकड़ में से 12.54 एकड़ भूमि के हस्तांतरण को कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। वहीं, 79.99 एकड़ गैरमजरुआ खास भूमि में से 10.83 एकड़ भूमि ऊर्जा विभाग को हस्तांतरित हो चुकी है और 52.18 एकड़ भूमि के अंतर-विभागीय हस्तांतरण का प्रस्ताव भेजा गया है।

70 प्रभावित परिवारों का 15 सितंबर तक पुनर्वास

परियोजना क्षेत्र से विस्थापित होने वाले कुल 70 परिवारों के पुनर्वास का कार्य युद्धस्तर पर जारी है। संथालिया टोला के 18 परिवारों के लिए अस्थायी आवास बनकर पूरी तरह तैयार हो चुके हैं, जबकि पहाड़िया टोला के 52 परिवारों के नवनिर्मित आवासों में पेंटिंग व अंतिम फिनिशिंग का कार्य चल रहा है।

प्रशासन ने 15 सितंबर तक इन सभी आवासों को पूर्ण कर परिवारों को शिफ्ट करने का लक्ष्य तय किया है। सभी प्रभावित परिवारों को जमीन का बंदोबस्ती पर्चा पूर्व में ही वितरित किया जा चुका है।

गंगा से 17 KM पाइपलाइन और ₹27.10 करोड़ से पंप हाउस की जमीन

पावर प्लांट के संचालन हेतु गंगा नदी से जलापूर्ति के लिए करीब 17 किलोमीटर लंबी भूमिगत जल पाइपलाइन बिछाई जानी है। इसके दायरे में आने वाले सभी नौ मौजों का सर्वे कार्य पूरा कर लिया गया है और 'बिहार अंडरग्राउंड पाइपलाइन्स एक्ट' के तहत 17 अगस्त को विधिवत अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके अलावा इंटेक पंप हाउस (Intake Pump House) के निर्माण हेतु रैयती भूमि की सीधी खरीद के लिए जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा पर ₹27.10 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है।

मुख्य प्लांट एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण जारी

मुख्य प्लांट साइट पर पाइलिंग, चिमनी पाइलिंग, ईएसपी (ESP) फाउंडेशन, कूलिंग वाटर सिस्टम, विशाल जलाशय (रिजर्वायर), इंटरनल रोड, ड्रेनेज नेटवर्क और ऐश डाइक जैसी प्रमुख आधारभूत संरचनाओं का निर्माण तेजी से चल रहा है। बैठक में रेलवे कॉरिडोर क्षेत्र में पाए गए एक अवैध निर्माण को तत्काल हटाने और आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश भी संबंधित अधिकारियों को दिया गया।