भागलपुर में 27 जिलों के खिलाड़ियों ने दिखाया दम : पटना व गया के सिर सजा स्टेट बास्केटबॉल का ताज, नवंबर में सीनियर चैंपियनशिप

जागरण संवाददाता, भागलपुर। बास्केटबॉल एसोसिएशन ऑफ भागलपुर के तत्वावधान में सबौर प्रखंड अंतर्गत बरारी पंचायत के बहादुरपुर बास्केटबॉल कोर्ट में आयोजित चार दिवसीय 13वीं यूथ बिहार राज्य बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2026 रविवार को भव्य व गरिमामय वातावरण में संपन्न हो गई। इस खेल महाकुंभ में पूरे बिहार के 27 जिलों की टीमों ने पूरे दमखम के साथ भाग लिया।

प्रतियोगिता में 17 बालक और 10 बालिका वर्ग की टीमों के 500 से अधिक खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, टीम प्रबंधकों और तकनीकी अधिकारियों ने अपने उत्कृष्ट खेल कौशल, अनुशासन व खेल भावना का परिचय दिया। प्रतियोगिता का सफल आयोजन बास्केटबॉल एसोसिएशन ऑफ भागलपुर के अध्यक्ष मृत्युंजय तिवारी, सचिव सौरव कुमार, बास्केटबॉल एसोसिएशन ऑफ बिहार की सचिव रेखा कुमारी एवं सुशील कुमार के कुशल मार्गदर्शन व दिशा-निर्देश में संपन्न हुआ।

27 जिलों की टीमों ने दिखाया दम, पटना और गया बने चैंपियन चार दिनों तक चले कड़े और रोमांचक नॉकआउट व लीग मुकाबलों के बाद बालक और बालिका वर्ग के फाइनल परिणाम इस प्रकार रहे: बालक वर्ग: पटना की टीम ने अपने शानदार खेल कौशल के दम पर खिताबी जीत दर्ज करते हुए प्रथम स्थान (विजेता) हासिल किया। सारण की टीम उपविजेता (द्वितीय) रही, जबकि गया की टीम ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। (प्रतिभागी टीमें: भागलपुर, बांका, पटना, सारण, भोजपुर, गयाजी, मुजफ्फरपुर, खगड़िया, वैशाली, कैमूर, शिवहर, बक्सर, लखीसराय, दरभंगा, रोहतास, नवादा और औरंगाबाद)

बालिका वर्ग: बालिका वर्ग के फाइनल में गया की खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए प्रथम स्थान (विजेता) का खिताब अपने नाम किया। मुजफ्फरपुर की टीम उपविजेता (द्वितीय) तथा पटना की टीम तृतीय स्थान पर रही। (प्रतिभागी टीमें: भागलपुर, बांका, पटना, गयाजी, सारण, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, शिवहर, औरंगाबाद और भोजपुर)

जनप्रतिनिधियों ने बढ़ाया हौसला प्रतियोगिता का औपचारिक उद्घाटन 27 अगस्त को विधायक रोहित पांडेय (भागलपुर), विधायक मुरारी पासवान (पीरपैंती), एमएलसी डॉ. एन.के. यादव (कोसी स्नातक क्षेत्र), जदयू जिलाध्यक्ष विवेकानंद गुप्ता, भाजपा नेता दिलीप निराला, उज्ज्वल दास, सबौर प्रखंड जदयू अध्यक्ष सह 20 सूत्री अध्यक्ष ब्रजेश कुमार, स्थानीय मुखिया जयकरण पासवान, शिक्षाविद जयकांत बाबू, जदयू नेता प्रदीप सिंह कुशवाहा और बिहार बास्केटबॉल एसोसिएशन के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी विनय कुमार की उपस्थिति में हुआ था।

भागलपुर के बहादुरपुर (सबौर) में 13वीं यूथ बिहार राज्य बास्केटबॉल चैंपियनशिप का भव्य समापन

27 जिलों के 500 से अधिक खिलाड़ियों व तकनीकी दल ने लिया भाग

बालक वर्ग में पटना विजेता, सारण उपविजेता व गया तीसरे स्थान पर

बालिका वर्ग में गया चैंपियन, मुजफ्फरपुर उपविजेता व पटना को मिला तीसरा स्थान मुख‍िया जी बोले- बहुत शानदार बरारी पंचायत के मुखिया जयकरण पासवान ने कहा कि यह हमारे पूरे पंचायत के लिए सौभाग्य की बात है कि यहां राज्यस्तरीय टूर्नामेंट का भव्य आयोजन हुआ। चार दिनों तक गांव में उत्सव जैसा माहौल रहा। उन्होंने आयोजन के लिए बास्केटबॉल एसोसिएशन और तमाम अतिथियों का स्वागत करते हुए खेल गतिविधियों के विकास में हरसंभव सहयोग का भरोसा दिया। समापन समारोह में विधायक रोहित पांडेय, मुखिया जयकरण पासवान के अलावा अन्‍य अत‍िथ‍ियों ने संयुक्त रूप से विजेता व उपविजेता टीमों को चमचमाती ट्रॉफियां और पदक देकर सम्मानित किया।

वेबसाइट का लोकार्पण, नवंबर में सीनियर स्टेट चैंपियनशिप की मेजबानी समापन के मौके पर बास्केटबॉल एसोसिएशन ऑफ भागलपुर की आधिकारिक वेबसाइट का भी लोकार्पण किया गया। वेबसाइट का विमोचन बिहार एसोसिएशन के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी विनय कुमार एवं जिला एसोसिएशन के सचिव सौरव कुमार ने संयुक्त रूप से किया। इसके जरिए राज्यभर के खिलाड़ियों को सभी डिजिटल सूचनाएं उपलब्ध होंगी। एसोसिएशन ने घोषणा की कि आगामी नवंबर 2026 में भागलपुर में 'सीनियर बिहार राज्य बास्केटबॉल चैंपियनशिप' का आयोजन किया जाएगा। पिछले तीन वर्षों में भागलपुर में आयोजित यह तीसरा बड़ा राज्यस्तरीय टूर्नामेंट रहा।

बरारी पंचायत के मुखिया जयकरण पासवान ने जताया आभार

भागलपुर विधायक रोहित पांडेय के साथ विजेताओं को बांटे मेडल व ट्रॉफी

भागलपुर बास्केटबॉल एसोसिएशन की आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च

नवंबर 2026 में भागलपुर करेगा 'सीनियर बिहार स्टेट चैंपियनशिप' की मेजबानी आयोजन समिति व बहादुरपुर के युवाओं का रहा विशेष योगदान टूर्नामेंट को सफल बनाने में एसोसिएशन के सचिव सौरव कुमार के नेतृत्व के साथ-साथ द‍िलीप शास्‍त्री, ओशो आनंद, डॉ. आदित्य आनंद, विश्वजीत कुमार, अक्षय अमन, जय बाबूराम सोरेन, कृष्ण, रोहित, आद्या, श्रुति, क्रिस खंडेलिया, क्रिस यादव, ब्रजेश कुमार, सत्यम रॉय, आशीष झा, हर्ष शांडिल्य और बहादुरपुर गांव के स्थानीय युवाओं ने सराहनीय भूमिका निभाई। बहादुरपुर गांव के बच्चों व खेल प्रेमियों ने व्यवस्था में सक्रिय सहयोग दिया, वहीं गांव के बास्केटबॉल खिलाड़ियों ने टीम का हिस्सा बनकर मैदान पर भी शानदार खेल दिखाया।