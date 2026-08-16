पाटलिपुत्र से पूर्णिया तक 17 अगस्त से चलेगी नाइट स्पेशल ट्रेन, सहरसा में 30 मिनट स्टॉपेज; कोसी-सीमांचल को राहत

डिजिटल डेस्क, भागलपुर। बिहार के कोसी और सीमांचल क्षेत्र में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। रेलवे ने राजधानी पटना (पाटलिपुत्र जंक्शन) से सहरसा के रास्ते पूर्णिया कोर्ट के बीच एक नई रात्रिकालीन स्पेशल ट्रेन चलाने की अधिसूचना जारी कर दी है।

यह ट्रेन 17 अगस्त से 16 सितंबर तक सप्ताह में 5 दिन संचालित की जाएगी। यह ट्रेन पाटलिपुत्र जंक्शन से चलेगी और सोनपुर, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, रोसड़ा, हसनपुर रोड, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा के रास्ते पूर्णिया कोर्ट जाएगी। रेलवे द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, ट्रेन नंबर 03216 पाटलिपुत्र से सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार और रविवार को रात 23 बजे खुलेगी। यह गाड़ी 23: 42 बजे पर हाजीपुर, 00:55 बजे मुजफ्फरपुर, 2 बजे समस्तीपुर, 3:53 बजे खगड़िया, 5:55 बजे सहरसा, 7:18 बजे मुरलीगंज और सुबह 8:30 बजे पूर्णिया पहुंचेगी।