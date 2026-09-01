तारापीठ-देवघर के दर्शन होंगे और आसान, विक्रमशिला व भवानीपुर में बनेगा एयरपोर्ट जैसा स्टेशन, भागलपुर को भी नई ट्रेन

जागरण संवाददाता, भागलपुर। Nishikant Dubey Meets Ashwini Vaishnaw: अंग और संथाल परगना क्षेत्र में रेल सुविधाओं के विस्तार और धार्मिक-ऐतिहासिक पर्यटन को नई गति देने की दिशा में एक बड़ी पहल हुई है। गोड्डा से लोकसभा सांसद डॉ. निशिकांत दुबे ने नई दिल्ली में केंद्रीय रेल, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव से शिष्टाचार मुलाकात की।

इस उच्चस्तरीय बैठक के दौरान भागलपुर, विक्रमशिला और आसपास के पूरे इलाके के रेल बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने पर विस्तृत चर्चा हुई। मुलाकात के बाद सांसद ने भागलपुर और अंग क्षेत्र के लोगों के लिए दो बड़े और महत्वपूर्ण तोहफों की घोषणा की।

गोड्डा सांसद डॉ. निशिकांत दुबे ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से की अहम मुलाकात; भागलपुर और अंग क्षेत्र के लिए की बड़ी मांगें

सांसद के पैतृक गांव भवानीपुर (विक्रमशिला) में बनेगा विश्वस्तरीय और अत्याधुनिक रेलवे स्टेशन; पर्यटन और विरासत को मिलेगा नया आयाम

तारापीठ और देवघर ज्योतिर्लिंग दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं के लिए भागलपुर होकर चलेगी नई मेमू/डेमू लोकल ट्रेन

अंग क्षेत्र में रेल कनेक्टिविटी के विस्तार, आधारभूत ढांचे के आधुनिकीकरण और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने पर बनी सहमति बैठक में सांसद डॉ. दुबे के पैतृक गांव भवानीपुर (विक्रमशिला) स्थित रेलवे स्टेशन को 'वर्ल्ड क्लास' (विश्वस्तरीय) स्टेशन के रूप में पुनर्विकसित करने पर सहमति बनी। इसके साथ ही, प्रसिद्ध शक्तिपीठ तारापीठ और द्वादश ज्योतिर्लिंग बाबा बैद्यनाथ धाम (देवघर) जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए भागलपुर होकर एक नई लोकल ट्रेन के परिचालन को हरी झंडी देने पर सकारात्मक निर्णय लिया गया।

विश्व पटल पर चमकेगी प्राचीन विक्रमशिला की पहचान सांसद निशिकांत दुबे ने रेल मंत्री से आग्रह किया कि प्राचीन विक्रमशिला महाविहार की ऐतिहासिक महत्ता को देखते हुए भवानीपुर/विक्रमशिला स्टेशन को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित किया जाए। अमृत भारत स्टेशन योजना और विशेष पुनर्विकास योजना के तहत इस स्टेशन पर आधुनिक यात्री सुविधाएं, भव्य प्रवेश द्वार, लिफ्ट, स्वचालित सीढ़ियां, बेहतर प्रकाश व्यवस्था, विशाल प्रतीक्षालय और स्थानीय मंजूषा कला व पुरातात्विक धरोहरों को प्रदर्शित करने वाली वास्तुकला का समावेश किया जाएगा। इस कदम से न केवल स्थानीय ग्रामीणों को बेहतर आवागमन की सुविधा मिलेगी, बल्कि देश-विदेश से आने वाले बौद्ध पर्यटकों और शोधार्थियों के लिए भी विक्रमशिला पहुंचना बेहद सुगम हो जाएगा।

तारापीठ-देवघर के लिए नई ट्रेन, श्रद्धालुओं को बड़ी राहत अंग और संथाल क्षेत्र के लाखों श्रद्धालुओं के लिए तारापीठ और देवघर की यात्रा अब और सुगम होगी। सांसद ने बताया कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां तारा के दर्शन और देवघर में बाबा भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए नियमित यात्रा करते हैं। सीधी और नियमित लोकल ट्रेन न होने के कारण यात्रियों को निजी वाहनों या कठिन सड़क मार्गों पर निर्भर रहना पड़ता था। रेल मंत्री ने भागलपुर होकर तारापीठ और देवघर को जोड़ने वाली नई मेमू/डेमू ट्रेन के प्रस्ताव पर तुरंत तकनीकी व परिचालन अध्ययन कराने के निर्देश दिए हैं।