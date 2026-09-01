भागलपुरी रेशम को मिला NIFT का मॉडर्न टच, दरियापुर के बुनकरों ने तैयार की 8 डिजाइनों की साड़ियां, दिल्ली-मुंबई में मांग

जागरण संवाददाता, भागलपुर। Bhagalpur Silk NIFT Design: सिल्क सिटी भागलपुर की ऐतिहासिक पहचान और वैश्विक शान रहे रेशमी वस्त्र अब परंपरा के साथ आधुनिक फैशन का नया रंग ओढ़ने लगे हैं। बदलते बाजार, नए फैशन ट्रेंड और खासकर युवा पीढ़ी की पसंद को ध्यान में रखते हुए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी (NIFT), दिल्ली ने भागलपुर के दरियापुर स्थित बुनकरों को विशेष और आधुनिक डिजाइन उपलब्ध कराए हैं।

इन नए पैटर्न्स के समावेश से भागलपुरी तसर सिल्क और खादी के पारंपरिक वस्त्रों को एक नया प्रीमियम लुक मिल रहा है, जिसके चलते हैंडलूम पर तैयार साड़ियों, दुपट्टों और ड्रेस मैटेरियल्स की मांग महानगरों में तेजी से बढ़ने लगी है।

निफ्ट के तकनीकी विशेषज्ञों ने बुनकरों के लिए आठ नए व आकर्षक डिजाइन तैयार किए हैं। इन डिजाइनों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह किसी ब्लॉक प्रिंटिंग या स्क्रीन प्रिंटिंग के जरिए कपड़े के ऊपर नहीं छापा जा रहा, बल्कि बुनाई की प्रक्रिया के दौरान ही अलग-अलग रंगों के धागों को ताना (Warp) और भरनी (Weft) में पहले से तय स्थानों पर पिरोकर डिजाइन को कपड़े के मूल ढांचे में ढाला जा रहा है।

इससे हाथ से बुने कपड़ों पर मल्टीकलर पैटर्न बेहद बारीक, टिकाऊ और आकर्षक रूप में उभरकर सामने आता है। वर्तमान में तसर-घिच्चा, तसर-कटिया और शुद्ध तसर के धागों से साड़ियों के अलावा आधुनिक बंडी (जैकेट) और अन्य फैशनेबल परिधान भी तैयार किए जा रहे हैं।

चार माह पहले शुरू हुई पहल, अब दिखने लगा असर रेशम बुनकर खादी ग्रामोद्योग संघ, दरियापुर के सचिव अलीम अंसारी ने बताया कि खादी ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) और निफ्ट के बीच हुए समझौते के तहत करीब चार माह पूर्व निफ्ट की तकनीकी विशेषज्ञ सुधा झा और डिजाइनर प्रिंस नाथनगर आए थे। उन्होंने स्थानीय बुनकरों की कार्यशैली, तकनीकी चुनौतियों और बाजार की नई जरूरतों का गहन अध्ययन किया।

इसके एक महीने बाद बुनकरों को आठ नए डिजाइन उपलब्ध कराए गए। इनमें से कई डिजाइनों पर वस्त्र तैयार हो चुके हैं, जबकि शेष पर काम जारी है। आगे चलकर हैंडलूम में 'डाबी' और 'जकार्ड' तकनीक जोड़ने की भी योजना है, जिससे जटिल और बारीक डिजाइनों की बुनाई और आसान हो जाएगी।

सिल्क सिटी के पारंपरिक रेशमी वस्त्रों में उतरा आधुनिकता का रंग; दिल्ली NIFT ने दरियापुर के बुनकरों को उपलब्ध कराए 8 नए ट्रेंडी डिजाइन

कपड़े पर छपाई के बजाय बुनाई के दौरान ताना और भरनी में अलग-अलग रंग के धागे डालकर तैयार किया जा रहा मल्टीकलर पैटर्न

तसर-घिच्चा, तसर-कटिया और शुद्ध तसर धागों से तैयार 130 साड़ियां दिल्ली भेजी गईं; 3500 से 4000 रुपये तक तय की गई कीमत

खादी ग्रामोद्योग आयोग और निफ्ट के करार का असर; हैंडलूम पर डाबी और जकार्ड लगाकर युवाओं की पसंद के अनुरूप बन रहे परिधान दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के आउटलेट्स में भारी मांग निफ्ट के इन आधुनिक डिजाइनों पर आधारित करीब 130 साड़ियां तैयार कर दिल्ली स्थित खादी ग्रामोद्योग आयोग के मुख्य आउटलेट को भेजी जा चुकी हैं। बाजार में इन साड़ियों की कीमत 3,500 से 4,000 रुपये के बीच रखी गई है। दिल्ली के अलावा मुंबई और कोलकाता के प्रीमियम आउटलेट्स से भी इन नए डिजाइनों की लगातार मांग आ रही है।

हालांकि, नई तकनीक और बारीक डिजाइनिंग के कारण पहले जिस साड़ी को तैयार करने में दो दिन का समय लगता था, अब उसे बनाने में करीब ढाई दिन का वक्त लग रहा है, लेकिन बेहतर मूल्य मिलने से बुनकर बेहद उत्साहित हैं।