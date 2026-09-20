एटीएम में कार्ड फंसने पर कभी न लें किसी से मदद, नहीं तो वही होगा जो भागलपुर में हुआ; बैंक खाते से 2 लाख गायब

संवाद सहयोगी, नवगछिया (भागलपुर)। Naugachia Cyber Fraud ATM Card Trap: एटीएम मशीन में तकनीकी छेड़छाड़ कर कार्ड फंसाने और फिर मदद का झांसा देकर बैंक खातों से लाखों रुपये उड़ाने वाले अंतरजिला साइबर गिरोह का नवगछिया साइबर थाना पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने तकनीकी अनुसंधान के आधार पर गिरोह के दो शातिर सदस्यों को गिरफ्तार किया है।

पकड़े गए आरोपियों के पास से 40 हजार रुपये नकद, 32 सिम कार्ड, 11 एटीएम कार्ड, नौ आधार कार्ड, छह पैन कार्ड, सात पासबुक, छह मोबाइल फोन, दो चेकबुक, एक चार पहिया वाहन (कार) और सोने-चांदी के आभूषण बरामद किए गए हैं।

नवगछिया के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (एसडीपीओ) सायम रजा ने प्रेस वार्ता कर बताया कि गोपालपुर थाना क्षेत्र निवासी पीड़ित कैलाश मंडल सात सितंबर को मकंदपुर चौक स्थित एटीएम से रुपये निकालने गए थे। इसी दौरान उनका कार्ड मशीन में फंस गया। एटीएम कक्ष की दीवार पर लिखे फर्जी हेल्पलाइन नंबर पर जब उन्होंने संपर्क किया, तो दूसरी तरफ से बात कर रहे शातिर ने खुद को मददगार बताया और बैंक प्रक्रिया का झांसा देकर उन्हें एसबीआई की मुख्य शाखा नवगछिया बुला लिया। इसी बीच अपराधियों ने एटीएम से उनका कार्ड निकाल लिया और उनके खाते से 1.99 लाख रुपये उड़ा दिए।

23 आईएमईआई की जांच और शेखपुरा के बरबीघा में तीन दिन कैंप अपराधियों ने पहले जीरोमाइल स्थित एक एटीएम से 40 हजार रुपये नकद निकाले और फिर बाकी बचे 1,59,998 रुपये दूसरे बैंक खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए। पीड़ित की शिकायत पर साइबर थाना कांड संख्या 50/26 दर्ज किया गया। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर साइबर डीएसपी के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने करीब 23 आईएमईआई नंबर और कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) का बारीकी से विश्लेषण किया।

नवगछिया के मकंदपुर चौक स्थित एटीएम में कार्ड फंसाने और मदद के बहाने 1.99 लाख रुपये उड़ाने वाले गिरोह का भंडाफोड़

साइबर थाना पुलिस ने नवादा और शेखपुरा निवासी दो शातिर ठगों को किया गिरफ्तार; बरबीघा में तीन दिन कैंप कर दबोचा

40 हजार रुपये नकद, 32 सिम, 11 एटीएम, पहचान पत्र (आधार व पैन), 7 पासबुक, 6 मोबाइल, कार और जेवरात बरामद

फर्जी सिम और बैंक खातों का ओडिशा कनेक्शन आया सामने; एसडीपीओ सायम रजा ने कार्ड फंसने पर सतर्क रहने की दी सलाह तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर एक संदिग्ध मोबाइल नंबर की लोकेशन शेखपुरा जिले के बरबीघा में ट्रेस हुई। नवगछिया पुलिस की टीम ने बरबीघा के एक होटल में लगातार तीन दिनों तक गोपनीय रूप से कैंप किया और रेकी की। इसके बाद घटना के समय प्रयुक्त कार के सत्यापन के आधार पर सोनू कुमार (निवासी बाजपुर, पकरीबरावां, नवादा) और विपुल कुमार (निवासी मोहब्बतपुर, शेखोपुर सराय, शेखपुरा) को घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया गया।