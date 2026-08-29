स्कूल-कॉलेजों के बाहर मनचलों की अब खैर नहीं: ‘पुलिस दीदी’ की विशेष पेट्रोलिंग, छात्राओं को दिया सुरक्षा का भरोसा
नवगछिया पुलिस ने महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा के लिए 'अभया ब्रिगेड' (पुलिस दीदी) की विशेष गश्त शुरू की है। ...और पढ़ें
HighLights
अभया ब्रिगेड ने नवगछिया में विशेष गश्त अभियान चलाया।
सार्वजनिक स्थलों पर मनचलों और शोहदों पर कड़ी नजर।
छात्राओं को हेल्पलाइन 112 के प्रति जागरूक किया गया।
संवाद सूत्र, नवगछिया (भागलपुर)। नवगछिया पुलिस जिला में महिलाओं, युवतियों और स्कूल-कॉलेज जाने वाली छात्राओं की सुरक्षा एवं सम्मान को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए पुलिस प्रशासन ने एक व्यापक और विशेष सुरक्षा अभियान की शुरुआत की है। इस विशेष मुहिम के तहत नवगछिया पुलिस की विशेष महिला विंग 'अभया ब्रिगेड' यानी 'पुलिस दीदी' की विभिन्न टीमों ने शुक्रवार को जिले के सभी संवेदनशील व प्रमुख थाना क्षेत्रों में सघन गश्त और चेकिंग अभियान चलाया।
अभियान के दौरान अभया ब्रिगेड की टीमों ने सुबह से ही क्षेत्र के तमाम प्रमुख बालिका विद्यालयों, महाविद्यालयों, कोचिंग सेंटरों, प्रमुख चौराहों, पार्कों, बाजारों और बस स्टैंडों के इर्द-गिर्द अपनी सक्रिय उपस्थिति दर्ज कराई। महिला पुलिसकर्मियों ने सार्वजनिक स्थलों पर बेवजह खड़े रहने वाले असामाजिक तत्वों, तेज रफ्तार बाइकर्स और संदिग्ध रूप से घूमने वाले मनचलों पर पैनी नजर रखी।
सार्वजनिक स्थलों पर मनचलों और शोहदों पर कड़ा पहरा
अभया ब्रिगेड की टीम ने शिक्षण संस्थानों के खुलने और छुट्टी के समय विशेष सतर्कता बरती। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं व छात्राओं के साथ होने वाली फब्तियां कसने, छेड़खानी, पीछा करने (स्टॉकिंग) और महिला उत्पीड़न से जुड़ी किसी भी गतिविधि पर पूरी तरह अंकुश लगाना इस विशेष गश्त का मुख्य उद्देश्य है। कई संवेदनशील इलाकों में पैदल पेट्रोलिंग और बाइक पेट्रोलिंग के जरिए भीड़भाड़ वाले स्थानों पर लगातार राउंड लगाए गए, जिससे छात्राओं में सुरक्षा की भावना मजबूत हुई और उपद्रवी तत्वों में खौफ का माहौल बना।
छात्राओं से सीधा संवाद, आपातकालीन नंबरों के प्रति किया जागरूक]
गश्त के साथ-साथ पुलिस दीदी टीम ने विभिन्न स्कूल-कॉलेजों के बाहर छात्राओं और स्थानीय महिलाओं के साथ आत्मीय संवाद भी स्थापित किया। महिला पुलिसकर्मियों ने छात्राओं को किसी भी प्रकार की असहजता, छेड़छाड़ या मानसिक प्रताड़ना की स्थिति में बिना किसी डर या संकोच के तुरंत पुलिस से संपर्क करने के लिए प्रेरित किया।
उन्हें राज्य सरकार और बिहार पुलिस द्वारा संचालित आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर '112' और स्थानीय थाना प्रभारियों के नंबरों की विस्तृत जानकारी दी गई। छात्राओं को समझाया गया कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल दें, उनकी पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी और त्वरित व सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
निरंतर जारी रहेगा ‘अभया ब्रिगेड’ का गश्ती अभियान
नवगछिया पुलिस अधिकारियों के अनुसार, यह कोई एक दिन की कार्रवाई नहीं है, बल्कि 'अभया ब्रिगेड' की यह सक्रियता निरंतर और प्रभावी ढंग से जारी रहेगी। पुलिस का मुख्य लक्ष्य जिले के हर क्षेत्र में ऐसा भयमुक्त और अनुकूल वातावरण बनाना है, जहां बेटियां पूरी स्वतंत्रता, आत्मविश्वास और गरिमा के साथ अपनी पढ़ाई और दैनिक कामकाज के लिए आ-जा सकें। पुलिस प्रशासन ने अभिभावकों और समाज के प्रबुद्ध नागरिकों से भी अपील की है कि वे महिला सुरक्षा के इस महाअभियान में पुलिस का सहयोग करें।