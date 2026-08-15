विक्रमशिला सेतु की रिपेयरिंग छठ तक टालने की मांग, सांसद अजय मंडल ने CM सम्राट चौधरी को लिखा पत्र
सांसद अजय कुमार मंडल ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर विक्रमशिला सेतु के मरम्मत कार्य को पर्व-त्योहारों और गंगा का जलस्तर कम होने के बाद शुरू करने का आग्र ...और पढ़ें
HighLights
सांसद ने विक्रमशिला सेतु मरम्मत कार्य टालने का आग्रह किया।
पर्व-त्योहारों और बाढ़ के बाद कार्य शुरू करने की मांग।
लाखों लोगों की परेशानी से बचने के लिए यह कदम।
जागरण संवाददाता, भागलपुर। विक्रमशिला सेतु पर प्रस्तावित मरम्मत एवं स्थायी निर्माण कार्य की समय-सारिणी पर पुनर्विचार की मांग को लेकर सांसद अजय कुमार मंडल ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और जिलाधिकारी अलंकृता पांडेय को पत्र लिखा है।
उन्होंने गंगा का जलस्तर कम होने, बाढ़ और वर्षा की स्थिति समाप्त होने तथा सितंबर से नवंबर तक के प्रमुख पर्व-त्योहारों का मुख्य समय बीतने के बाद सेतु पर निर्माण कार्य शुरू कराने का आग्रह किया है।
सांसद ने कहा है कि वर्तमान परिस्थितियों में सेतु पर यातायात बंद या अत्यधिक सीमित होने से आम लोगों को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
सांसद ने पत्र में कहा है कि विक्रमशिला सेतु भागलपुर को कई जिलों से जोड़ने वाला महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग है। प्रतिदिन बड़ी संख्या में विद्यार्थी, मरीज, किसान, व्यापारी, नौकरी-पेशा लोगों समेत अन्य यात्री इस मार्ग से आवागमन करते हैं। निर्माण कार्य के दौरान यातायात प्रभावित होने से पूरे क्षेत्र के लोगों की परेशानी बढ़ेगी।
पर्व-त्योहार में बढ़ता है आवागमन
सांसद ने विशेष रूप से सितंबर से नवंबर के बीच दुर्गापूजा, दीपावली, भाई दूज और छठ जैसे प्रमुख पर्व-त्योहारों का उल्लेख किया है। इस दौरान भागलपुर के साथ नवगछिया, कोसी और सीमांचल क्षेत्र के बीच आवागमन काफी बढ़ जाता है। ऐसे समय में सेतु पर यातायात बाधित होने से लाखों लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।
उन्होंने यह भी कहा कि इस अवधि में गंगा का जलस्तर सामान्यतः ऊंचा रहता है और बाढ़ व वर्षा की स्थिति बनी रह सकती है। सेतु पर यातायात बाधित होने पर लोगों को वैकल्पिक मार्गों पर निर्भर रहना पड़ेगा।
नदी के रास्ते नाव आदि से आवागमन बढ़ने पर यात्रियों की सुरक्षा भी चुनौती बन सकती है। इसका सबसे अधिक असर मरीजों, बुजुर्गों, महिलाओं, बच्चों और आपातकालीन सेवाओं पर पड़ सकता है।
दिशा समिति की बैठक में भी उठाया था मुद्दा
सांसद ने बताया कि 18 जुलाई को हुई भागलपुर जिला दिशा समिति की बैठक में भी विक्रमशिला सेतु की मरम्मत एवं निर्माण कार्य पर चर्चा हुई थी। उन्होंने बैठक में बरसात, गंगा के जलस्तर और वर्तमान यातायात की स्थिति को देखते हुए कुछ महीनों के लिए कार्य टालने का सुझाव दिया था।
उन्होंने स्पष्ट किया कि विक्रमशिला सेतु की मरम्मत और स्थायी निर्माण बेहद जरूरी है तथा इसकी गुणवत्ता और सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। साथ ही निर्माण के लिए ऐसा समय चुना जाना चाहिए, जिससे कार्य भी सुचारु रूप से हो और आम लोगों को अनावश्यक परेशानी भी न हो।
सांसद ने जिलाधिकारी से निर्माण कार्य और यातायात व्यवस्था की समय-सारिणी पर पुनर्विचार कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का आग्रह किया है।
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