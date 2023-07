Bihar News: पत्नी की चिंता में हथकड़ी सरकाकर भागा युवक, पुलिस से बोला- मन बेचैन था, शादी को हुए सिर्फ 4 महीने

Bihar News अवैध खनन मामले में बाथ थाने की पुलिस ने सोनू कुमार को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार कर जब उसे पुलिस भागलपुर लाने लगी तब वह यह सोच-सोच कर कलपने लगा कि उसकी पत्नी का क्या हाल हो रहा होगा। यही सब सोच-सोचकर सोनू हथकड़ी सरकाकर भाग निकला। हालांकि रात से ही खोजबीन में लगी बाथ पुलिस ने तिलकामांझी-कचहरी रोड से उसे पकड़ लिया।

Banka: चार माह पहले हुई थी शादी, पत्नी की सताई चिंता; मिलने के लिए हथकड़ी सरकाकर भाग निकला शख्स

