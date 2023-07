'लूट नहीं चोरी का केस लिखवाओ, मैं दो दिन में बरामद कर दूंगा बाइक', थानेदार ने दी पीड़ित को सलाह, अब बोले...

दिवाकर कुमार शर्मा बीते शुक्रवार को संग्रामपुर मुंगेर बंधन बैंक से ड्यूटी कर बाईपास के साथ घर लौट रहा था। जैसे ही वह कंजिया बाईपास के पहुंचा तो अपाची बाइक पर सवार दो अपराधियों ने उस पर हथियार तान दिया। इसके बाद दिवाकर की बाइक और उससे नकदी व जरूरी सामान लूट लिया। पीड़ित की पहचान गोपालपुर थाना क्षेत्र के बड़ी मकंदपुर निवासी दिवाकर कुमार शर्मा के तौर पर हुई।

संवाद सूत्र, नाथनगर: भागलपुर में एक शख्स के साथ हथियार के बल पर लूटपाट हो गई। पीड़ित से बाइक, नकदी व अन्य जरूरी सामान लूट लिया गया। जब वह थाने पहुंचा और अपनी आपबीती सुनाई तो थानेदार साहब बोले-'तुम चोरी का मुकदमा दर्ज करा दो, तुम्हारी बाइक और अन्य लूटा हुआ समान मैं दो दिन में बरामद कर दूंगा।' पीड़ित की पहचान गोपालपुर थाना क्षेत्र के बड़ी मकंदपुर निवासी दिवाकर कुमार शर्मा के तौर पर हुई है। दिवाकर कुमार शर्मा बीते शुक्रवार को संग्रामपुर मुंगेर बंधन बैंक से ड्यूटी कर बाईपास के साथ घर लौट रहा था। जैसे ही वह कंजिया बाईपास के पहुंचा तो अपाची बाइक पर सवार दो अपराधियों ने उस पर हथियार तान दिया। इसके बाद दिवाकर की बाइक और उससे नकदी व जरूरी सामान लूट लिया। लूट का मामला लिखाया तो नहीं मिलेगी बाइक दिवाकर ने फोन पर अपनी आपबीती सुनाते हुए बताया, ''घटना की रात करीब 11 बजे जब मैं अपनी शिकायत लेकर मधुसूदनपुर थाने पहुंचा। वहां के थानेदार महेश कुमार को अपनी आप बीती सुनाई तो उन्होंने कहा कि तुम चोरी का मुकदमा दर्ज करा दो। लूट का मुकदमा दर्ज कराओगे तो बदमाश सतर्क हो जाएंगे और फरार भी हो सकते हैं, ऐसे में तुम्हारी बाइक मिलेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए तुम चोरी का मुकदमा दर्ज करा दो। तुम्हारी बाइक व अन्य सामान मैं दो दिन में बरामद कर दूंगा'' जैसा थानेदार ने कहा- वैसा लिख दिया दिवाकर शर्मा बताते हैं, ''उस वक्त मैं बहुत डरा हुआ था। कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसलिए जैसा थानेदार साहब ने लिखने को कहा, मैंने लिख दिया।'' वहीं शनिवार की रात भी कोवाकोली रोड में कजरैली के रहने वाले किसी व्यक्ति के साथ लूट की बात सामने आ रही है, लेकिन इसकी कहीं से पुष्टि नहीं हो पाई है। बंधन बैंक लूट कर्मी मामले में मधुसूदनपुर ओपी इंचार्ज महेश ने बताया कि दिवाकर ने खुद से चोरी का मुकदमा दर्ज करवाया है। उनकी ओर से उसे कुछ नहीं कहा गया। उसके साथ लूट नहीं हुई है। अगर इस तरह की बात थानेदार द्वारा कही गई है तो पीड़ित एसएसपी या मुझसे मिलकर आवेदन दें। मामले की सत्यता की जांच होगी और जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। -अजय कुमार चौधरी, डीएसपी, सिटी

Edited By: Deepti Mishra