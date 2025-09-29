Four Lane Road: लोहिया पुल-अलीगंज फोरलेन के निर्माण में अभी होगी देरी, सामने आई ये बड़ी वजह

भागलपुर में लोहिया पुल से अलीगंज तक बनने वाली फोरलेन सड़क के निर्माण में देरी हो रही है। निविदा में ठेकेदारों की रुचि न होने के कारण तकनीकी बिड खोलने और टेंडर भरने की अंतिम तिथि को 18 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है। इस परियोजना पर 50 करोड़ से अधिक खर्च होंगे और इसे एक साल में पूरा करने का लक्ष्य है। फोरलेन बनने से यातायात सुगम होगा।

जागरण संवाददाता, भागलपुर। निविदा में किसी भी ठेकेदार की रुचि नहीं दिखाने की स्थिति में लोहिया पुल से अलीगंज तक चार किलोमीटर फोरलेन सड़क के निर्माण में अब देरी होगी। इस फोरलेन की परियोजना के लिए निविदा की तकनीकी बिड खोलने की तिथि 27 सितंबर निर्धारित थी। लेकिन किसी भी एजेंसी ने न तो रुचि दिखाई और न ही इस निविदा में भाग लिया। जिसके कारण पथ निर्माण विभाग को निविदा की अवधि बढ़ानी पड़ी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अब तकनीकी बिड 18 अक्टूबर को खोली जाएगी। वहीं, टेंडर भरने की अंतिम तिथि भी 18 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। पहले यह तिथि 22 सितंबर निर्धारित थी। टेंडर प्रक्रिया से जुड़ी प्री-बिड मीटिंग अब 14 अक्टूबर को होगी, जो पहले 22 सितंबर को होने वाली थी।

इसके अलावा टेंडर दस्तावेज डाउनलोड करने का अवसर कांट्रैक्टरों को 10 अक्टूबर से मिलेगा। इस फोरलेन सड़क के निर्माण में 50 करोड़ 17 लाख 38 हजार रुपये खर्च होगा। इसे सीआरआईएफ (सेंट्रल रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड) के तहत पूरा किया जाना है। पथ निर्माण विभाग ने इस फोरलेन निर्माण को एक वर्ष के अंदर पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। पथ निर्माण विभाग (आरसीडी) के अधिकारियों के अनुसार निविदा प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही निर्माण शुरू हो सकेगा।