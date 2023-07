Bhagalpur News सोमवार को नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा (Vijay Sinha) पूर्णिया जा रहे थे। इस दौरान वे नवगछिया में अधिवक्ता अजीत कुमार के आवास पर रूके। अजीत के घर पर पटना में हुए लाठीचार्ज में घायल कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की जिसमें पूर्व सांसद अनिल यादव भाजपा युवा मोर्चा के रूपेश रूप उपाध्यक्ष आलोक सिंह आदि शामिल थे ।

नेता प्रतिपक्ष ने बिहार सरकार पर साधा निशाना, विजय सिन्हा बोले- मुख्यमंत्री सिर्फ अपनी कुर्सी बचा रहे

