ला-नीना तूफान की ठंडी चाल से भागलपुर सहित पूर्वी भारत में बदला मौसम का खेल, चेक करें 9 जनवरी तक का अपडेट

ललन तिवारी, भागलपुर। इस बार ठंड केवल मौसम का एक पहलू नहीं, बल्कि कृषि की दिशा को निर्धारित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक बनकर उभरा है। वैश्विक स्तर पर सक्रिय ला-नीना के प्रभाव से प्रशांत महासागर का ठंडा पानी मौसम चक्र को नियंत्रित कर रहा है, जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव भागलपुर सहित पूरे पूर्वी भारत में देखा जा रहा है।

पश्चिमी विक्षोभ की निरंतर सक्रियता के कारण ठंडी और हिमपात-प्रभावित हवाएं मैदानी क्षेत्रों तक पहुंच रही हैं। ठंड का सिलसिला टूटने के बजाय और लंबा खिंचता नजर आ रहा है। मौसम विज्ञानियों के अनुसार, इस बार जनवरी भर गंभीर ठंड बनी रहने और फरवरी तक कनकनी भरी हवा से राहत न मिलने की संभावना है।

ब दला मौसम का मिजाज: भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के आंकड़े भी इस बदलाव की पुष्टि कर रहे हैं। पिछले वर्षों की तुलना में इस बार ठंड का पैटर्न अलग है। पहले जहां ठंड और गर्मी के बीच बार-बार उतार-चढ़ाव होता था, इस बार लगातार कोल्ड डे की स्थिति बनी हुई है। 15 जनवरी के बाद ठंड कमजोर पड़ने लगती लेकिन कारकों के अध्ययन से संकेत मिल रहे हैं। गेहूं मुस्कुराया, सब्जी मुरझाई, लाही से सरसों हुआ परेशान खेती-किसानी के दृष्टिकोण से यह मौसम दोतरफा तस्वीर पेश कर रहा है। सब्जी उत्पादक किसानों के लिए ठंड चिंता का कारण बन रही है। पाला और नमी के कारण पत्तेदार सब्जियां मुरझा रही हैं।