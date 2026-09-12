समस्तीपुर के जज की पत्नी पर गोली चलाने वाला शूटर मोनू सहनी भागलपुर से गिरफ्तार; झारखंड पुलिस लेगी ट्रांजिट रिमांड

संवाद सूत्र, कहलगांव (भागलपुर)। Judge Wife Firing Case: समस्तीपुर में पदस्थापित न्यायिक अधिकारी (न्यायाधीश) की पत्नी पर झारखंड में जानलेवा हमला करने और गोली चलाने के बहुचर्चित मामले में कहलगांव पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर घटना के मुख्य शूटर मोनू सहनी को कहलगांव से धर दबोचा।

गिरफ्तार आरोपी कहलगांव नगर क्षेत्र के कागजी टोला निवासी प्रहलाद सहनी का पुत्र है। पुलिस की सघन तकनीकी जांच में यह प्रमाणित हुआ है कि वारदात के वक्त महिला पर असलहा तानकर सीधे गोली मोनू सहनी ने ही चलाई थी। पूरा मामला मूल रूप से कहलगांव निवासी और वर्तमान में समस्तीपुर में न्यायाधीश के पद पर कार्यरत संतोष साह एवं उनकी पत्नी वंदना कुमारी के बीच चल रहे पारिवारिक विवाद से जुड़ा है।

दोनों के बीच वैवाहिक विवाद का मामला न्यायालय में विचाराधीन है। बीते 17 जनवरी को वंदना कुमारी न्यायालय में चल रहे वाद के सिलसिले में गवाही देकर वापस लौट रही थीं। इसी दौरान झारखंड के गोड्डा जिला अंतर्गत पथरगामा थाना क्षेत्र के गांधीग्राम के समीप पूर्व से घात लगाए बाइक सवार अपराधियों ने उन्हें लक्ष्य कर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी थी, जिसमें वे गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गई थीं।

ट्रांजिट रिमांड पर झारखंड ले जाएगी पुलिस वारदात के बाद से ही पुलिस हमलावरों के नेटवर्क को खंगाल रही थी। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और एक अन्य नामजद आरोपित को पूर्व में ही जेल भेज दिया था, जबकि मुख्य शूटर मोनू सहनी लगातार ठिकाने बदल कर फरार चल रहा था।