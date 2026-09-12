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समस्तीपुर के जज की पत्नी पर गोली चलाने वाला शूटर मोनू सहनी भागलपुर से गिरफ्तार; झारखंड पुलिस लेगी ट्रांजिट रिमांड

By Vijay Kumar Edited By: Dilip Kumar Shukla
Published: Sat, 12 Sep 2026 10:24 PM (IST)

Judge Wife Firing Case : कहलगांव पुलिस ने समस्तीपुर के न्यायिक अधिकारी की पत्नी पर झारखंड में जानलेवा हमले के ...और पढ़ें

Judge Wife Firing Case Kahalgaon: कोर्ट से गवाही देकर लौट रही जज की पत्नी पर चलाई थी गोली! कहलगांव से मुख्य शूटर मोनू सहनी अरेस्ट, ट्रांजिट रिमांड। प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर।

Judge Wife Firing Case Kahalgaon: कोर्ट से गवाही देकर लौट रही जज की पत्नी पर चलाई थी गोली! कहलगांव से मुख्य शूटर मोनू सहनी अरेस्ट, ट्रांजिट रिमांड। प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर।

HighLights

  1. न्यायिक अधिकारी की पत्नी पर जानलेवा हमले का मुख्य शूटर गिरफ्तार।

  2. मोनू सहनी को कहलगांव से गुप्त सूचना के आधार पर दबोचा गया।

  3. झारखंड पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर लेकर आगे की पूछताछ करेगी।

संवाद सूत्र, कहलगांव (भागलपुर)। Judge Wife Firing Case:  समस्तीपुर में पदस्थापित न्यायिक अधिकारी (न्यायाधीश) की पत्नी पर झारखंड में जानलेवा हमला करने और गोली चलाने के बहुचर्चित मामले में कहलगांव पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर घटना के मुख्य शूटर मोनू सहनी को कहलगांव से धर दबोचा।

गिरफ्तार आरोपी कहलगांव नगर क्षेत्र के कागजी टोला निवासी प्रहलाद सहनी का पुत्र है। पुलिस की सघन तकनीकी जांच में यह प्रमाणित हुआ है कि वारदात के वक्त महिला पर असलहा तानकर सीधे गोली मोनू सहनी ने ही चलाई थी। पूरा मामला मूल रूप से कहलगांव निवासी और वर्तमान में समस्तीपुर में न्यायाधीश के पद पर कार्यरत संतोष साह एवं उनकी पत्नी वंदना कुमारी के बीच चल रहे पारिवारिक विवाद से जुड़ा है।

दोनों के बीच वैवाहिक विवाद का मामला न्यायालय में विचाराधीन है। बीते 17 जनवरी को वंदना कुमारी न्यायालय में चल रहे वाद के सिलसिले में गवाही देकर वापस लौट रही थीं। इसी दौरान झारखंड के गोड्डा जिला अंतर्गत पथरगामा थाना क्षेत्र के गांधीग्राम के समीप पूर्व से घात लगाए बाइक सवार अपराधियों ने उन्हें लक्ष्य कर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी थी, जिसमें वे गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गई थीं।

ट्रांजिट रिमांड पर झारखंड ले जाएगी पुलिस

वारदात के बाद से ही पुलिस हमलावरों के नेटवर्क को खंगाल रही थी। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और एक अन्य नामजद आरोपित को पूर्व में ही जेल भेज दिया था, जबकि मुख्य शूटर मोनू सहनी लगातार ठिकाने बदल कर फरार चल रहा था।

  • समस्तीपुर में पदस्थापित न्यायाधीश संतोष साह की पत्नी वंदना कुमारी पर गोली चलाने वाला मुख्य शूटर मोनू सहनी कहलगांव से गिरफ्तार

  • 17 जनवरी को झारखंड के पथरगामा थाना क्षेत्र अंतर्गत गांधीग्राम में कोर्ट से गवाही देकर लौटते समय मारी गई थी गोली

  • वारदात में इस्तेमाल बाइक और एक अन्य सहयोगी पहले ही हो चुके हैं गिरफ्तार; मोनू को ट्रांजिट रिमांड पर ले जाएगी झारखंड पुलिस

  • अंतिचक थाना पुलिस ने गश्ती के दौरान नंदगोला मोड़ के पास झोले में 15 लीटर महुआ शराब ले जा रहे तस्कर गोबिंद कुमार को दबोचा 

कहलगांव थानाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार ने बताया कि तकनीकी इनपुट के आधार पर मोनू की मौजूदगी की सटीक जानकारी मिलते ही घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। शूटर की गिरफ्तारी की विधिवत सूचना झारखंड की पथरगामा थाना पुलिस को दे दी गई है। आवश्यक विधिक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद पथरगामा पुलिस उसे ट्रांजिट रिमांड पर लेकर झारखंड रवाना होगी, जहां उससे घटना की साजिश के मूल सूत्रधारों को लेकर पूछताछ की जाएगी।

 