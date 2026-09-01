JLNMCH : 48 घंटे में प्रसूता समेत 3 मरीजों की मौत: ऑपरेशन के बाद चढ़ता रहा 12 यूनिट खून, फिर भी नहीं रुका रक्तस्राव

जागरण संवाददाता, भागलपुर। JLNMCH पूर्वी बिहार के सबसे बड़े रेफरल अस्पताल, जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल (मायागंज) की स्वास्थ्य व्यवस्था एक बार फिर गंभीर सवालों के घेरे में आ गई है। अस्पताल में पिछले 48 घंटों के भीतर तीन मरीजों की मौत के बाद परिजनों का आक्रोश फूट पड़ा। ताजा मामले में सोमवार शाम भर्ती हुई 24 वर्षीय प्रसूता काजल कुमारी की ऑपरेशन के बाद मंगलवार को इलाज के दौरान मौत हो गई।

घटना से आक्रोशित स्वजनों ने चिकित्सकों पर घोर लापरवाही, समय पर इलाज न करने और अभद्र व्यवहार का आरोप लगाते हुए अस्पताल परिसर में करीब दो घंटे तक जोरदार हंगामा किया। सूचना मिलने पर पहुंची बरारी थाना पुलिस ने स्थिति को संभाला और परिजनों को समझा-बुझाकर शांत कराया।

पूर्वी बिहार के सबसे बड़े अस्पताल JLNMCH (मायागंज) में 48 घंटे में तीन मरीजों की मौत के बाद चिकित्सा व्यवस्था कटघरे में

प्रसव के बाद 24 वर्षीय काजल कुमारी की मौत; परिजनों ने डॉक्टरों पर समय पर इलाज न करने और लापरवाही का लगाया गंभीर आरोप

भाई का दर्द: एक तरफ 12 यूनिट ब्लड चढ़ाया जा रहा था, दूसरी तरफ बहता रहा खून; चेंबर में बैठे रहे सीनियर चिकित्सक

दो दिन पहले सड़क हादसे में घायल पीरपैंती के युवक की मौत पर भी हुआ था हंगामा; सीनियर डॉक्टरों की गैर-मौजूदगी पर सवाल मृतका काजल कुमारी राजस्थान निवासी मिथुन सिंह की पत्नी थी। पेट में तेज दर्द की शिकायत के बाद स्वजन सोमवार शाम करीब 5:30 बजे उसे मायागंज अस्पताल के प्रसूति विभाग में लेकर पहुंचे थे। डॉक्टरों ने रात करीब 12 बजे सिजेरियन ऑपरेशन कर प्रसव कराया, जिसमें उसने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया।

हालांकि, ऑपरेशन के तुरंत बाद प्रसूता को अत्यधिक रक्तस्राव (ब्लडिंग) शुरू हो गया। स्थिति बिगड़ने पर डॉक्टरों ने गर्भाशय (बच्चेदानी) निकालने का दूसरा ऑपरेशन किया, लेकिन इसके बावजूद रक्तस्राव पर काबू नहीं पाया जा सका। 12 यूनिट खून चढ़ाया, फिर भी बहती रही जिंदगी मृतका के भाई विक्की ने चिकित्सकों पर संवेदनहीनता का सीधा आरोप लगाते हुए बताया कि उनकी बहन को लगभग 12 यूनिट ब्लड चढ़ाया गया। एक तरफ खून चढ़ाया जा रहा था, तो दूसरी तरफ रक्तस्राव लगातार जारी था। आरोप है कि गंभीर स्थिति के बावजूद ऑन-ड्यूटी डॉक्टर अपने चेंबर में चले गए।

जब परिजन उन्हें बुलाने पहुंचे तो उन्हें डांटकर भगा दिया गया। स्वजनों ने मरीज को गंभीर देख निजी अस्पताल ले जाने के लिए रिपोर्ट मांगी, लेकिन प्रबंधन ने डिस्चार्ज या जांच रिपोर्ट तक उपलब्ध नहीं कराई। मंगलवार दोपहर बीपी चेक करने पर मशीन में कोई रीडिंग नहीं आई और उसकी सांसें थम चुकी थीं। परिजनों का आरोप है कि मरीज की मौत होते ही ड्यूटी पर तैनात नर्स कमरे का दरवाजा बंद कर अंदर छिप गई।

नवजात सुरक्षित, 2022 में हुई थी शादी परिजनों ने बताया कि काजल की शादी वर्ष 2022 में मिथुन सिंह से हुई थी और यह उनका पहला बच्चा था। गनीमत रही कि नवजात पूरी तरह स्वस्थ और सुरक्षित है। डॉक्टरों द्वारा कथित तौर पर 'जिसको बुलाना है बुलाओ, कुछ नहीं होगा' जैसी धमकी दिए जाने से आहत परिजन पुलिस के हस्तक्षेप के बाद शव को लेकर अंतिम संस्कार के लिए रवाना हो गए।

दो दिन पहले पीरपैंती के घायल युवक की मौत पर भी हुआ था बवाल मायागंज अस्पताल में यह कोई पहली घटना नहीं है। महज दो दिन पूर्व ही पीरपैंती के सलेमपुर निवासी छोटू पासवान के पुत्र मिथिलेश पासवान, जो सड़क हादसे में घायल हुआ था, की भी अस्पताल में इलाज के अभाव में मौत हो गई थी। उस वक्त भी परिजनों ने समय पर सीनियर डॉक्टरों के न पहुंचने पर हंगामा किया था। उस मामले में अस्पताल अधीक्षक को लिखित शिकायत दी गई थी और उपाधीक्षक डॉ. सुरेश प्रसाद के निर्देश पर संबंधित चिकित्सक से स्पष्टीकरण तलब किया गया है।

रात में जूनियर डॉक्टरों के भरोसे इमरजेंसी, सीनियर नदारद अस्पताल के फैब्रिकेटेड वार्ड और रात्रि इमरजेंसी की लचर व्यवस्था पर लगातार उंगलियां उठ रही हैं। आरोप है कि रात के समय पूरी इमरजेंसी व्यवस्था केवल जूनियर व प्रशिक्षु डॉक्टरों के भरोसे छोड़ दी जाती है। नियंत्रण कक्ष के सूत्रों की मानें तो गंभीर मामलों में भी सीनियर चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं हो पाती, जिसका खामियाजा मरीजों को अपनी जान गंवाकर और परिजनों को बदहवासी के रूप में भुगतना पड़ता है।