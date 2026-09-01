रेलवे का तोहफा: जमालपुर, गोड्डा और अजगैवीनाथ धाम से देवघर के बीच चलेंगी 3 स्पेशल ट्रेनें

जागरण संवाददाता, भागलपुर। जन्माष्टमी और भाद्र पूर्णिमा के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को ध्यान में रखकर पूर्व रेलवे ने जमालपुर-देवघर, गोड्डा-देवघर और अजगैवीनाथ धाम-देवघर के बीच तीन स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। इन ट्रेनों के संचालन से यात्रियों को सफर में सहूलियत होगी।

03575 देवघर-अजगैवीनाथ धाम मेमू स्पेशल ट्रेन 03 और 25 सितंबर 02 ट्रिप को शाम 5:30 बजे देवघर से चलेगी और रात 9:25 बजे अजगैवीनाथ धाम पहुंचेगी।

03576 अजगैवीनाथ धाम-देवघर मेमू स्पेशल ट्रेन 04 और 26 सितंबर को कुल दो फेरे अजगैवीनाथ धाम से सुबह 5:45 बजे चलेगी और 9:35 बजे देवघर पहुंचेगी।

03442 जमालपुर-देवघर पैसेंजर स्पेशल ट्रेन 06 से 27 सितंबर के बीच हर रविवार 04 ट्रिप को सुबह 5:10 बजे जमालपुर से चलेगी और 10:10 बजे देवघर पहुंचेगी।

वहीं, 03441 देवघर-जमालपुर पैसेंजर स्पेशल ट्रेन 06 से 27 सितंबर के बीच हर रविवार (04 ट्रिप) को दोपहर 3:45 बजे देवघर से चलेगी और रात 10:25 बजे जमालपुर पहुंचेगी।

03444 देवघर-गोड्डा पैसेंजर स्पेशल ट्रेन 06 से 27 सितंबर के बीच हर रविवार 04 ट्रिप को सुबह 10:45 बजे देवघर से चलेगी और दोपहर 12:40 बजे गोड्डा पहुंचेगी।

वहीं, 03443 गोड्डा-देवघर पैसेंजर स्पेशल ट्रेन 06 सितंबर से 27 सितंबर के बीच हर रविवार 04 ट्रिप को दोपहर 1:15 बजे गोड्डा से चलेगी और दोपहर 3:20 बजे देवघर पहुंचेगी।