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    IIT रुड़की से PhD कर रहे भागलपुर के दीपदेव मुक्केबाजी में दिखाएंगे दम; राष्ट्रीय चैंपियनशिप में बिहार का करेंगे प्रतिनिधित्व

    By Jitendra Kumar Edited By: Dilip Kumar Shukla
    Updated: Fri, 14 Aug 2026 02:26 PM (IST)

    भागलपुर के पीरपैंती प्रखंड निवासी दीपदेव, जो आईआईटी रुड़की से पीएचडी कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में होने वाली 'बीएफआई एलीट पुरुष एवं महिला ओपन राष्ट्री ...और पढ़ें

    हिमाचल प्रदेश के नाहन में 17 से 23 अगस्त तक आयोजित BFI एलीट राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप में रिंग में उतरेंगे दीपदेव

    हिमाचल प्रदेश के नाहन में 17 से 23 अगस्त तक आयोजित BFI एलीट राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप में रिंग में उतरेंगे दीपदेव

    HighLights

    1. दीपदेव राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप में बिहार का प्रतिनिधित्व करेंगे।

    2. आईआईटी रुड़की से पीएचडी कर रहे हैं, खेल-पढ़ाई का संतुलन।

    3. पांच बार राज्य और जिला स्तरीय पदक जीत चुके हैं।

    जागरण संवाददाता, भागलपुर। भागलपुर जिले के पीरपैंती प्रखंड अंतर्गत बाखरपुर गांव निवासी प्रतिभाशाली मुक्केबाज दीपदेव हिमाचल प्रदेश के नाहन में आयोजित होने वाली 'बीएफआई एलीट पुरुष एवं महिला ओपन राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप-2026' में बिहार का प्रतिनिधित्व करेंगे। राष्ट्रीय स्तर की इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने और पदक जीतने के मजबूत इरादे के साथ दीपदेव प्रतियोगिता स्थल के लिए रवाना हो चुके हैं।

    इस राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन 17 से 23 अगस्त तक हिमाचल प्रदेश के नाहन स्थित इंडोर स्टेडियम (चंबा ग्राउंड, पुलिस कॉलोनी) में किया जा रहा है। प्रतियोगिता में देशभर के शीर्ष महिला और पुरुष मुक्केबाज भाग ले रहे हैं। प्रतिभागियों का आगमन 16 अगस्त को होगा और उसी दिन शाम पांच बजे मुकाबलों के लिए आधिकारिक ड्रा निकाला जाएगा।

    राष्ट्रीय स्तर पर बेटे के बिहार टीम का प्रतिनिधित्व करने को लेकर बाखरपुर गांव में उनके परिवार और खेलप्रेमियों के बीच भारी खुशी का माहौल है। दीपदेव की माता रंजू देवी और पिता शिवजी पासवान अपने बेटे की इस बड़ी उपलब्धि से काफी उत्साहित व गौरवान्वित हैं।

    5 बार राज्य और 5 बार जिला स्तर पर जीत चुके हैं स्वर्ण व रजत पदक

    दीपदेव का मुक्केबाजी करियर अब तक शानदार और उपलब्धियों भरा रहा है। वे अब तक पांच बार राज्य स्तरीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप और पांच बार जिला स्तरीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप में हिस्सा लेकर कई स्वर्ण एवं रजत पदक अपने नाम कर चुके हैं।

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    इसके अलावा वे चार बार अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भी अपने हुनर का उत्कृष्ट प्रदर्शन कर चुके हैं। वर्ष 2018 में भी वे राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप में शिरकत कर चुके हैं। लगातार रिंग में कड़ा पसीना बहाने वाले दीपदेव का अनुभव, तकनीकी कौशल और खेल के प्रति समर्पण उन्हें इस बार राष्ट्रीय मंच पर पदक का बेहद मजबूत दावेदार बनाता है।

    खेल के साथ पढ़ाई में भी अव्वल, IIT रुड़की से कर रहे हैं PhD

    दीपदेव की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वे खेल के साथ-साथ उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी निरंतर कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। वे वर्तमान में देश के प्रतिष्ठित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT रुड़की) से पीएचडी (PhD) कर रहे हैं।

    आईआईटी में प्रोफेसर रजत रस्तोगी के कुशल मार्गदर्शन में उनका शोध कार्य चल रहा है। पढ़ाई, शोध और खेल के बीच बेहतरीन तालमेल बिठाते हुए दीपदेव ने युवाओं के लिए एक प्रेरणादायक मिसाल कायम की है।

    बॉक्सिंग संघ और खेलप्रेमियों ने दी शानदार प्रदर्शन की शुभकामनाएं

    दीपदेव के चयन पर खेल जगत से जुड़े लोगों ने हर्ष व्यक्त किया है। बिहार बॉक्सिंग एसोसिएशन की सचिव स्मिता कुमारी, फरमूद अंसारी, जय कुमार सोनी, अमित कुमार, प्रतीक कुमार, प्रमोद कुमार और विद्या सहित कई खेलप्रेमियों ने उन्हें बधाई दी है। सभी खेल पदाधिकारियों ने दीपदेव के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए राष्ट्रीय प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन कर बिहार का मान बढ़ाने की शुभकामनाएं दी हैं।