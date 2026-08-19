IIIT भागलपुर में छात्रों को DM अलंकृता पांडेय ने दी सीख; सिर्फ अंकों तक सीमित न रहें, संस्कार व सही दिशा से बनेगी बात

जागरण संवाददाता, भागलपुर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (ट्रिपल आईटी) भागलपुर में बुधवार को नव-नामांकित बीटेक (सत्र 2026-30) बैच के छात्र-छात्राओं के लिए भव्य ओरिएंटेशन-सह-इंडक्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया।

कार्यक्रम की मुख्य अतिथि भागलपुर की जिलाधिकारी अलंकृता पांडेय ने अपने इंजीनियरिंग (बीटेक) अध्ययन के व्यक्तिगत अनुभवों को साझा करते हुए छात्रों को सफलता के मूल मंत्र दिए। उन्होंने कहा कि कॉलेज जीवन को केवल किताबी पढ़ाई और उच्च अंक हासिल करने तक सीमित न रखें, बल्कि सही निर्णय लेने की क्षमता, अच्छे मानवीय मूल्यों और समग्र व्यक्तित्व निर्माण पर भी विशेष ध्यान दें।

डीएम ने नए विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को बधाई देते हुए कहा कि ट्रिपल आईटी जैसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय संस्थान में प्रवेश उनके जीवन के एक स्वर्णिम अध्याय की शुरुआत है। सही दिशा और संस्कार से तय होती है सफलता: DM डीएम अलंकृता पांडेय ने विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करते हुए कहा कि सफलता केवल डिग्रियों या शैक्षणिक उपलब्धियों से तय नहीं होती, बल्कि सही विकल्प चुनने, अच्छे संस्कार आत्मसात करने और अपने तय लक्ष्य के प्रति अडिग रहने से मिलती है।

उन्होंने छात्रों से सदैव आत्मविश्वास बनाए रखने और भविष्य को लेकर स्पष्ट दृष्टिकोण विकसित करने का आह्वान किया। डीएम ने कहा कि कैंपस के नए शैक्षणिक परिवेश में सीखने और आगे बढ़ने के कई अवसर मिलेंगे, जिनका सदुपयोग कर छात्र अपने ज्ञान व तकनीकी कौशल को समाज और राष्ट्र के नव-निर्माण में लगाएं।

शोध और नवाचार से तय करें बड़ा लक्ष्य: निदेशक ट्रिपल आईटी भागलपुर के निदेशक प्रो. मधुसूदन सिंह ने नए विद्यार्थियों व अभिभावकों का स्वागत करते हुए कहा कि संस्थान में प्रवेश नवाचार, खोज और व्यक्तिगत विकास की अनंत यात्रा का आरंभ है। उन्होंने छात्रों से बड़ा लक्ष्य निर्धारित करने, निरंतर जिज्ञासु बने रहने और संस्थान की अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं, अनुभवी शिक्षकों व समृद्ध शैक्षणिक संसाधनों का अधिकतम लाभ उठाने का आह्वान किया।

प्रो. सिंह ने विद्यार्थियों को क्लासरूम की पढ़ाई से आगे निकलकर शोध, प्रोजेक्ट्स, हैकाथॉन और राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अनुशासन, दृढ़ता, टीम वर्क और ईमानदारी को दीर्घकालिक सफलता की कुंजी बताया। कैंपस जीवन और शैक्षणिक नियमों से कराया गया अवगत इंडक्शन सत्र के दौरान एकेडमिक अफेयर्स के एसोसिएट डीन डॉ. हिमाद्रि नायक ने विद्यार्थियों को संस्थान के शैक्षणिक अध्यादेश, क्रेडिट सिस्टम, परीक्षा नियमों और आवश्यक दिशा-निर्देशों से अवगत कराया। वहीं, रजिस्ट्रार सह स्टूडेंट वेलफेयर के एसोसिएट डीन डॉ. धीरज कुमार सिन्हा ने कैंपस जीवन, स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर, क्लब्स, वित्तीय सहायता और छात्र कल्याण योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी।