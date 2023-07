Bihar News: दहेज नहीं मिला तो पिटाई के बाद दिया तीन तलाक; एक साल के बेटे को गोद में लेकर थाने पहुंची पीड़िता

भागलपुर के हबीबपुर में एक शख्स ने दहेज नहीं मिलने पर अपनी पत्नी की बेरहमी से पिटाई कर तीन तलाक दे दिया। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपित पति को गिरफ्तार कर लिया है। वह दिल्ली के लक्ष्मीनगर-शकरपुर का रहने वाला है। पत्नी ने बताया कि पति हमेशा मायके वालों से दो लाख रुपये मांगने को कहता था।

दहेज नहीं मिला तो पत्नी को पीटा, फिर तीन तलाक देकर छोड़ा। प्रतीकात्मक तस्वीर

